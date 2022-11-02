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Narkotik'ten Kılıçdaroğlu'na ‘uyuşturucu’ yanıtı: Hakkımızı helal etmiyoruz

Emniyet ve Jandarma'nın ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 'metamfetamin' açıklamasına tepki gösterdi. Daire başkanlığından yapılan açıklamada “Dış destekli iftiraları asla kabul etmiyor, hakkımızı helal etmiyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 01:52
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Narkotik'ten Kılıçdaroğlu'na ‘uyuşturucu’ yanıtı: Hakkımızı helal etmiyoruz

Narkotik'ten Kılıçdaroğlu'na ‘uyuşturucu’ yanıtı: Hakkımızı helal etmiyoruz
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve iktidara yönelik, "Uyuşturucu paralarını Türkiye’nin cari açığının finansmanında kullandılar" sözü kolluk güçlerinin hedefi olmaya devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ile bağlı bulundukları İçişleri Bakanı Soylu'nun suç duyurularının ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı da sosyal medyadan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

“DIŞ DESTEKLİ İFTİRALAR...”

Başkanlığın sosyal medya hesabından bazı rakamları da içeren grafiklerle birlikte yayınlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Uyuşturucu mücadelesinde dünyanın parmak ısırdığı başarıları elde eden, sadece bu yıl 198.094 uyuşturucu operasyonu yapan, 252.590 şüpheliyi yakalayan, bunların 22.136’sının tutuklanmasına vesile olan, tonlarca narkotik maddeyi çocuklarımıza ulaşmadan engelleyen, ülkemiz sokaklarını temizleyebilmek için ailelerinden, kendilerinden feragat eden ve tüm bunları verilen her türlü destek ve irade sayesinde yapabilen kolluk birimleri ve narkotik polisleri olarak, tarafımıza atılan dış destekli iftiraları asla kabul etmiyor, hakkımızı helal etmiyoruz.”

“BREAKING BAD SÜLEYMAN”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün yayınladığı videoda, "Türkiye’de metamfetamin salgını var. Sarayın düzeni salgını besliyor. Breaking Bad Süleyman çocukların zehirlenmesine göz yummuştur... Her türlü kara paranın ülkeye girmesine göz yumdular. ‘Getir, nereden getirirsen getir, kaynağını sormayacağım’ dediler ve bu kirli parayı yani milyar dolarları, yani uyuşturucu paralarını Türkiye’nin cari açığının finansmanında kullandılar" demişti.

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misafir
2.11.2022 02:02
ülkesini seven hiç bir devlet memurunun zaten böyle bir şey yapacağına kimse inanmıyor. narkotik canla başla uyuşturucu ile mücadele eder, etmesi de gerekir.  
 
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