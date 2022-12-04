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AKP'de 'Kolpacı' kavgası! Önce paylaştı sonra sildi ortalık karıştı

Son günlerde kamudan aldığı ihalelerle gündeme gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın kuzeni Sedat Varank’ın Sözcü Gazetesi’ne yaptığı açıklamalara AKP'li Şamil Tayyar’dan sonra bir tepki de Süleyman Soylu’nun danışmanı Mazhar Yıldırımhan'dan geldi. Ardından paylaşımları silen Yıldırımhan, "Yanlış anlaşıldığı için sildim. Varank ailesini kastetmedim" dedi.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 11:18
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanı Mazhar Yıldırım önce paylaştı sonra sildi ortalık karıştı. Önce Şamil Tayyar şimdi Soylu cephesi. AKP'de Kolpacı kavgası

AKP'de 'Kolpacı' kavgası! Önce paylaştı sonra sildi ortalık karıştı
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın kuzeni Sedat Varank’ın, Emlak Konut’un Bodrum’daki deniz manzaralı bir arazi ile Tuzla’da deniz manzaralı bir arazi ihalesini kazandığı ortaya çıkmıştı.

Odatv’de yer alan habere göre, Haberlerin ardından ilk olarak Bakan Varank sosyal medya hesabından, haberlere tepki göstermiş ve ihaleyi alan kişinin ikinci dereceden akrabası olduğunu belirterek "itibar suikastı" ifadelerini kullanmıştı.

“BENİM HANIM DA SOLCU”

Son olarak Sözcü gazetesine konuşan kuzen Sedat Varank, devletten aldığı ihalelerin ardından açıklama yaptı. “Sanki bedavaya almışız” diyen Sedat Varank, “Bu ihalelerde kaçak, hırsızlık, uğursuzluk ihtimali olabilir mi?” diye sordu.

İhalelerde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile ablası olan Çevre Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank’ın ihalelere bir dahli olmadığını söyleyen Varank, “Benim hanım da solcu” ifadesi ile AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar’ın tepkisini çekmişti.

Tayyar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Varank’ın açıklamalarına gönderme yaparak, “Emlak Konut ihaleleriyle gündeme gelen Sedat Varank, içini Sözcü’ye dökmüş. ‘Benim hanım da solcu’ demiş. Rahatladım” ifadelerini kullandı.

SOYLU CEPHESİNDEN DE TEPKİ

Yaşanan tartışmaya AKP’de Süleyman Soylu cephesinden de bir tepki geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanı Mazhar Yıldırımhan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda kuzen Sedat Varank’ın açıklamasına gönderme yaparak “Yarın yeni durumlar oluştuğunda kimi eşinin solculuğu üzerinden, kimi atalarının temel tercihi üzerinden, kimi seküler yaşam tarzları üzerinden, aslında biz sadece menfaat ve şartlar gereği "onlarla" beraberdik diyecekler” ifadelerini kullandı.

KOLPACILAR TEPKİSİ

Yıldırımhan paylaşımının devamında ise “Yol kolpacılarla yürünürse uçurum kaçınılmazdır” dedi.

KISA SÜRE SONRA SİLDİ

Mazhar Yıldırımhan, paylaşımlarından kısa süre sonra yazdıklarını sildi.

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