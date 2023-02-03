İddia Süper Lig şampiyonluk bahis oranlarını güncelledi

Spor Toto Süper Lig'de hafta içi oynanan maçlardan sonra İddia, şampiyonluk oranlarında güncelleme yaptı. Fenerbahçe'nin Adana deplasmanı öncesi şampiyon olur oranı 1.95'ti. Yaşanan puan kaybı sonrası bu oran 2.40'a çıktı.

Bu sonuçla en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 6 puan fark atan lider Galatasaray'ın oranı ise 1.70'ten 1.40'a düştü. Böylece Süper Lig lideri, İddia tarafından şampiyonluğun büyük favorisi olarak görüldü.

Şenol Güneş'le çıkış yakalayan Beşiktaş'a verilen oran 10.00 olurken, geçtiğimiz senenin şampiyonu Trabzonspor'un oranı ise 25 oldu.

Şampiyonluk yolunda büyük avantajı olan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak. En yakın rakibi Fenerbahçe ise kendi sahasında arabam.com Konyaspor ile mücadele edecek. Beşiktaş ise deplasmanda Sivasspor'un konuğu olacak.