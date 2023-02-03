Erman Toroğlu pozisyonları tek tek değerlendirdi: İşte gecenin rezilliği

Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı 1-1 biterken, karşılaşmaya hakem kararları damgasını vurdu.

Erman Toroğlu, A Spor'daki programda pozisyonları tek tek değerlendirdi. Toroğlu'nun açıklamaları şöyle:

- 14. dakikada Mert Hakan'ın iptal edilen golü: Top eline değiyor, değmiyor. Benim diyeceğim şu. Öyle bir pozisyon ki, Adana Demirsporlu 5 oyuncu inerken kolla oynamayı görseler ellerini kaldırırlar mı, kaldırmazlar mı? Sarı lacivertli oyuncu eliyle topu önüne almak için uğraşmıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Hakem de bunu görmedi. VAR denen bir alet var. VAR'da Koray Gençerler var. Ona nasıl bir eğitim verdiniz Allah aşkına. Koray Gençerler'in biz baktık ama biz kolumsu, elimsi bir şey var ama ben de gel bir bak arkadaş ya demelisin. Çağır hakemi. Bak arkadaş de, karar versin. Çağırmıyor. O zaman maçın hakemi Koray Gençerler. Ali Palabıyık o karar verdi diye attı üstünden. Koray Gençerler elle oynama diye golü iptal et diyor. Onun da canına minnet.

- 28. dakikada Adana Demirspor'un kazandığı penaltı: Net penaltı. Koray Gençerler neden VAR'a çağırıyor madem. Ver penaltıyı desene. İptal edilen golde VAR'a çağırmıştın.

- 23. dakikada Batshuayi'nin ceza alanında düşmesi: Böyle şeylere kusura bakmayın ben vermem abi. Onun eli de rakibinde, rakibinin eli de onda.

- 40. dakikada Altay'ın topu ceza alanı dışında tuttuğu tartışması: Çizginin üstünde tutuyor. Buna kırmızı diyorlar. Olacak şey değil. Yardımcı hakem nerede? 10 metre geride. Mangal mı yapıyor orada? Bu ne rezillik ya! Pozisyonun devamında Onyekuru Altay'a ayağıyla dokunduysa ki kaleci yerde yatıyor sarı kart görmeliydi.

- 41. dakikada Belhanda'nın Ferdi'nin müdahelesine penaltı beklemesi: Geçelim bunu. Ne penaltısı ya.

- 48. dakikada Akintola Valencia mücadelesinde Valencia'nın ceza alanında yerde kalması: Bunu da geçelim. Penaltı değil.

- 68. dakikada Valencia'nın ceza alanına girerken rakibinin müdahalesiyle yerde kalması ve 100. dakikada Zajc'ın ceza alanına girerken düşürülmesi: İki pozisyonda ayrı hakemler olsa neyse. Aynı hakem tıpa tıp aynı iki pozisyon. Burada 68. dakikada veriyorsun faul. Aynısı 90+10'da vermiyorsun. Ya verirsem de gol olursa diye düşünüyor. Sana ne lan! İyi kötü idare ettiğin maçın içine ettin. Bu nerenle Fenerbahçe'nin hocasını attın. Adam haklı. Bir yerde veriyorsun, diğerinde vermiyorsun. Düdüğü ağzına götürüyor, vermiyor. İki pozisyon, ikisi de faul. Ama birini veriyorsun, diğerini vermiyorsun. İşte gecenin rezilliği. Bu geceyi bundan iyi anlatamazsın. Jesus diyor ki, senin gözün yok mu, orada faulu verdin, burada niye vermiyorsun? Doğru diyor. Doğru yapıyor. Ve atılıyor Jesus. Yapma bunu. Bunlar böyle. Kırmızıyı görüyorsun.

- 69. dakikada Belhanda'nın Samet'le mücadelesi, Fenerbahçe'nin penaltı beklemesi: Geçelim. Yok bunda bir şey.

- 81. dakikada Adana Demirspor'un kazandığı penaltı: Net penaltı.