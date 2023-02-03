Fenerbahçe'den olay yaratan paylaşım: Böyle bitmeyecek

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçının hakemi Ali Palabıyık'a tepki sürerken, kulübün sosyal medya hesabından da flaş bir paylaşımda bulunuldu.

Teknik direktör Jorge Jesus'un Ali Palabıyık'la olan fotoğrafının koyulduğu paylaşımda aynen şu ifadelere yer verildi:

"OFSAYTIMSI İLE BAŞLAYAN SÜREÇ “ELİMSİ” İLE DEVAM ETTİ! BU SEZON BİTECEK AMA BÖYLE BİTMEYECEK!

VAR’I HAKEMİ, MHK’SI RAKİPLERİ… KURULAN İTTİFAKLARI, BOZACAĞIZ OYUNLARINI!"