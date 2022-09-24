AKP'li vekilin eşinin 4.5 milyonluk yatıyla FETÖ'cüler yurt dışına kaçırıldı. İddiaları Aytun Çıray Meclis'e taşıdı

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, TBMM'de yaptığı konuşmasında çarpıcı bir iddia dile getirdi. Çıray, AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban’ın 4.5 milyon Euro bedelindeki yatıyla ilgili ''FETÖ'cülerin yurt dışına kaçırıldığını'' belirten iddiaları açıkladı.

Çıray, Ünsal Ban’ın Afrika’daki FETÖ okullarından getirilen öğrencileri Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi’ne aldığını öne sürdü. Tele1'in haberine göre, Ban’ın İngiltere’de Londra’nın batısında Chiswick bölgesinde iki şirketinin olduğunu kaydeden Çıray, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu bölge İngiltere’ye kaçan FETÖ’cülerin tercih ettiği bir bölgedir. Ünsal Ban’ın bu şirketlerden birinin ortağı Halil Gökhan Özkal aynı zamanda Türkiye’deki Matrix Bilgi Dağıtım AŞ’de birlikte yönetim kurulu üyesidir. Bu şirketin borsa spekülasyonlarındaki tartışmalarda adının geçmesi tesadüf müdür?”

''USULSÜZ DİPLOMA VERİLİP MAAŞ BAĞLANDI MI?''

AKP Mengen İlçe Başkan Yardımcısı iş adamı emlakçı müteahhit Tugay Kabasakaloğlu ile Ünsal Ban’ın ilişkisini de soran Çıray, Kabasakaloğlu’nun, Ban’ın Mengen’deki çiftliğinin satın alma işlemlerindeki rolünün de açıklanmasını istedi. Çıray, “Bunun karşılığında Kabasakaloğlu’na THK Üniversitesi’nden usulsüz diploma verilmiş midir? Daha sonra bu şahsa öğretim üyesi sıfatı verilip aynı üniversiteden maaş bağlanmış mıdır?” diye sordu.

Çıray, Ban hakkında THK Üniversitesi rektörü olmadan önce açılan dava veya soruşturma olup olmadığını ve üniversiteyi 300 milyon TL zarara uğratmasına ilişkin soruşturmanın akıbetinin açıklanmasını istedi.