AKP Grup Toplantısı'nda Zehra Taşkesenlioğlu için 'Erzurum seninle gurur duyuyor' sloganı atıldı. Sedat Peker ifşa etmişti, kocası yolsuzlukları kabul etmişti

AKP’nin geride bıraktığımız Çarşamba günü düzenlediği Meclis Grup Toplantısı'nda dikkatlerden kaçan bir detay vardı.



Herkes Mehmet Ali Çelebi’nin AKP’ye resmen katılımını konuşurken bir olay dikkatlerden kaçtı. O da Zehra Taşkesenlioğlu…



Geçtiğimiz aylarda Sedat Peker’in rüşvet ve yolsuzluk iddialarında ismi geçen Taşkesenlioğlu, grup toplantısında "Erzurum seninle gurur duyuyor” sloganlarıyla karşılandı. Taşkesenlioğlu gülümseyerek balkondan kendisine yapılan tezahüratlara el sallarken o görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.







"SİYASİ ÇÜRÜMÜŞLÜK" YORUMU YAPILDI

Hakkında birçok iddia bulunan bir isme böyle destek çıkılmasına kullanıcılar “siyasi çürümüşlük” yorumunu yaptı.



Taşkesenlioğlu’nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsan Ban, iddiaların doğru olduğunu sosyal medya hesabından açıkladı sonrasında Türkiye’den çıkmaya çalışırken polisler tarafından yakalanarak tutuklandı. Ünsal Ban, soruşturmayı yürüten savcıya verdiği ifade sonrası "konutu terk etmeme" şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı. Ünsal Ban, "ev hapsi" cezası aldı.







KORUMALARLA ESNAF ZİYARETİ

AKP'li isimlerden, Beştepe'deki bir danışmana ve bürokratlara uzanan rüşvet ağı iddialarının odağındaki isimlerinden Taşkesenlioğlu, geçtiğimiz günlerde kendisine verilen iki koruma polisiyle memleketinde esnaf ziyareti yapmıştı.

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