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  • AKP Grup Toplantısı'nda Zehra Taşkesenlioğlu için 'Erzurum seninle gurur duyuyor' sloganı atıldı. Sedat Peker ifşa etmiş

AKP Grup Toplantısı'nda Zehra Taşkesenlioğlu için 'Erzurum seninle gurur duyuyor' sloganı atıldı. Sedat Peker ifşa etmişti, kocası yolsuzlukları kabul etmişti

İsmi Sedat Peker’in rüşvet ve yolsuzluk iddialarında geçen AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, AKP Grup Toplantısı'nda “Erzurum seninle gurur duyuyor” sloganlarıyla karşılandı.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 10:58
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Sedat Peker ifşa etmişti, kocası yolsuzlukları kabul etmişti: AKP Grup Toplantısı'nda Zehra Taşkesenlioğlu için 'Erzurum seninle gurur duyuyor' sloganı atıldı

AKP Grup Toplantısı'nda Zehra Taşkesenlioğlu için 'Erzurum seninle gurur duyuyor' sloganı atıldı. Sedat Peker ifşa etmişti, kocası yolsuzlukları kabul etmişti
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AKP’nin geride bıraktığımız Çarşamba günü düzenlediği Meclis Grup Toplantısı'nda dikkatlerden kaçan bir detay vardı.

Herkes Mehmet Ali Çelebi’nin AKP’ye resmen katılımını konuşurken bir olay dikkatlerden kaçtı. O da Zehra Taşkesenlioğlu…

Geçtiğimiz aylarda Sedat Peker’in rüşvet ve yolsuzluk iddialarında ismi geçen Taşkesenlioğlu, grup toplantısında "Erzurum seninle gurur duyuyor” sloganlarıyla karşılandı. Taşkesenlioğlu gülümseyerek balkondan kendisine yapılan tezahüratlara el sallarken o görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.



"SİYASİ ÇÜRÜMÜŞLÜK" YORUMU YAPILDI
Hakkında birçok iddia bulunan bir isme böyle destek çıkılmasına kullanıcılar “siyasi çürümüşlük” yorumunu yaptı.

Taşkesenlioğlu’nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsan Ban, iddiaların doğru olduğunu sosyal medya hesabından açıkladı sonrasında Türkiye’den çıkmaya çalışırken polisler tarafından yakalanarak tutuklandı. Ünsal Ban, soruşturmayı yürüten savcıya verdiği ifade sonrası "konutu terk etmeme" şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı. Ünsal Ban, "ev hapsi" cezası aldı.



KORUMALARLA ESNAF ZİYARETİ
AKP'li isimlerden, Beştepe'deki bir danışmana ve bürokratlara uzanan rüşvet ağı iddialarının odağındaki isimlerinden Taşkesenlioğlu, geçtiğimiz günlerde kendisine verilen iki koruma polisiyle memleketinde esnaf ziyareti yapmıştı.

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Volkan
22.10.2022 11:20
Böyle insanlara işte böyle vekil, Allah akıl fikir versin .  
 
Abbas
22.10.2022 11:17
Çok yazık bu ülke insanına, yolsuzluk yapan Haramiler ile Gurur duyuyor, ey Erzurumlular Feto ve Haramiler ile gurur duyarsanız, Erzurumlu Emrah’a ayıp oluyor, Yazıkkkk  
 
Dadaş
22.10.2022 11:16
Toplama yandaşlara attırılan sloganlar tüm Erzurumlulara ait değil  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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