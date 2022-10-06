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  • Erdoğan, Zehra Taşkesenlioğlu için Ünsal Ban’a ne dedi? Turhan Çömez canlı yayında açıkladı

Erdoğan, Zehra Taşkesenlioğlu için Ünsal Ban’a ne dedi? Turhan Çömez canlı yayında açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski doktoru Turhan Çömez, Erdoğan’ın Ünsal Ban-Zehra Taşkesenlioğlu evliliğinde Ban’a sarf ettiği sözü açıkladı.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 11:26
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Turhan Çömez canlı yayında açıkladı: Erdoğan, Zehra Taşkesenlioğlu için Ünsal Ban’a ne dedi?

Erdoğan, Zehra Taşkesenlioğlu için Ünsal Ban’a ne dedi? Turhan Çömez canlı yayında açıkladı
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Suç örgütü lideri Sedat Peker, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile boşanma aşamasındaki eşi Prof Dr. Ünsal Ban hakkında çok konuşulacak yolsuzluk ve rüşvet iddialarında bulundu.

İddiaların ardından yargı harekete geçmedi. Taşkesenlioğlu, koruma ordusuyla esnaf ziyaretine giderken eşi Ban ise yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Ban, eşinin kendisinden boşanmak için 70 milyon TL istediğini ve ayrıca kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia etti.

BAKIN ERDOĞAN, BAN'A NE DEMİŞ
Halk TV’de “Kayda Geçsin” programına bağlanan Çömez, ikilinin düğününde nikah şahitliği yapan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Ban’a söylediği sözü paylaştı.

Çömez, Erdoğan’ın çok sevdiği vekilini ona emanet ederken "Kızımı sana emanet ediyorum.” dediğini aktardı.

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Cumali
6.10.2022 12:56
Kızıymış. Bana arkadaşını söyle senin kim olduğunu söyleyeyim (Çin atasözü). Bir insanın en yanındaki insanların tamamı mı, yolsuzluk yapar? Örneği yok  
 
Tunas
6.10.2022 12:53
Nereden baksan tutarsızlık nereden baksan rezillik  
 
Tekin Ertürk
6.10.2022 12:38
Bunlar Müslüman!  
 
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