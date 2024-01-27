İdrar söktürür. Kabızlığı önler. Tansiyonu düşürür. İşte o ot

Erhan Songür
İdrar söktürür. Kabızlığı önler. Tansiyonu düşürür. İşte o ot
İdrar söktüren kabızlığı önleyen ve tansiyonu düşüren üvez otu dikkat çekti.

Üvez otu, doğal ürünlerin faydalarını araştıranların ilgisini çeken bir bitkidir. Hastalıklardan korunmak ve tedavi etmek için doğal beslenmenize dahil edebileceğiniz bu bitki, idrar söktürücü, kabızlık giderici ve tansiyon düşürücü özelliklere sahiptir.

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ÜVEZ OTU NEDİR?

Gülgiller familyasına ait bir ağaç ya da çalıdır. Kuşüvezi en çok bilinen türüdür ve yamaçlarda ve çalılık alanlarda yetişir. Yabani üvez ise ova ve yamaçlarda diğer ağaçlarla karışık olarak bulunur. Üvezin meyvesi, muşmulaya benzer ve olgunlaşınca yenir.

ÜVEZ OTUNUN FAYDALARI

-İdrarı artırır.

-Kabızlığı önler.

-Tansiyonu düşürür.

-Aybaşı kanamasının az olmasını giderir.

-Şeker hastaları için doğal bir tatlandırıcıdır.

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KABIZLIK NEDİR?

Kabızlık, tıbbi olarak konstipasyon olarak adlandırılır ve bağırsak hareketlerinin azalması ve zorlaşması olarak tanımlanır. Bağırsak hareketi haftada 3’ten az olan, dışkılamada güçlük çeken, dışkıyı tam boşaltamayan, ağrı ve şişkinlik hisseden kişiler kabızlık yaşar. Kabızlık, bağırsak hareketlerinin tıkanması ya da yavaşlaması şeklinde görülebilir.

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