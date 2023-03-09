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Iğdır'da şap alarmı

Türkiye’nin birçok ilinde görülen şap hastalığı dolayısıyla Iğdır dahil tüm hayvan pazarları kapatıldı ve şehirler arası hayvan nakli yasaklandı.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 15:25
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Iğdır'da şap alarmı

Iğdır'da şap alarmı
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İHA'nın haberine göre; Türkiye’de birkaç ilde yaklaşık 2 aydır görülen SAT-2 tipi şap virüsü nedeniyle hayvan pazarları kapatıldı. Iğdır Canlı Hayvan Borsası da hayvanlarda görülen hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kapatıldığı bildirildi.

Iğdır’a gönderilen resmi yazıda; “Ülkemizde görülen şap hastalığının bu türünden dolayı hayvan pazarları kapanmıştır. İkinci bir emre kadar hayvanların satışı ve hareketi yasaktır. Aksi durumda kolluk kuvvetleri tarafından 36a kanunun ilgili maddesine göre hastalıkların yayılmasının önlenmesi amacıyla Bakanlık tedbirlerine uymayanlara 46 bin 159 lira idari para cezası uygulanacaktır” ifadeleri kullanıldı.

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