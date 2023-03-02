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Rus kulüpleri Asya Şampiyonlar Ligi'nde mi oynayacak. Igor Shalimov açıkladı

Rus teknik adam Igor Shalimov, Rusya'nın uğradığı yaptırımlardan bahsetti. Shalimov "UEFA ve FIFA hiçbir şeye karar vermiyor ama kimsenin bizimle maç yapamayacağını söylüyorlar" dedi.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 18:29
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Igor Shalimov Rus kulüplerinin geleceğini açıkladı

Rus kulüpleri Asya Şampiyonlar Ligi'nde mi oynayacak. Igor Shalimov açıkladı
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Ukrayna-Rusya savaşı sebebiyle UEFA'nın Rus kulüplerine uyguladığı yaptırımlar ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Rus teknik adam Igor Shalimov, "Rus kulüpleri Asya Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilir mi?" sorusuna, "Herkes bizim Avrupa'da kalmamızı istiyor ancak yaşanan sürece bakarsak önümüzdeki 7-9 yıl boyunca bizi hiçbir turnuvaya almayacaklar. Yaptırımlar sona ermedi ve çok da erken bitecek gibi durmuyor. Avrupa'daki hükümetlerin değişmesi gerekiyor. Bazı oyuncular beklemek istiyor ve Asya'da oynamak istemiyor. Bu şekilde 1 tane bir resmi milli maç oynayamayacaksınız. Buna hazır mısınız?" dedi.

"UEFA VE FİFA KARAR VERMİYOR"
Sözlerine devam eden Shalimov, "Burada kendimize sormamız gereken soru; 'Daha ne kadar beklememiz gerekecek?'. Kimse bunu bilmiyor. UEFA ve FIFA hiçbir şeye karar vermiyor ama kimsenin bizimle maç yapamayacağını söylüyorlar." ifadelerini kullandı.

"KARAR VERMEMİZ GEREKERCEK"
Süreci çok uzun süreceğini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Her halükarda 2024 Avrupa Şampiyonası'nda yer alamayacağız. 2026 Dünya Kupası da ABD ve Kanada'da düzenlenecek. Bizi oraya alacaklarını hiç sanmıyorum. Bu şekilde en az 7-8 yıl kaybedeceğiz. Ben de Avrupa'da kalmak istiyorum ama ne kadar beklememiz gerektiğini bilmiyoruz. Bu yıl içinde bazı şeylere karar vermemiz gerekecek." sözlerini sarf etti.

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