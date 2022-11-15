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İhbara giden ekipler dramla karşılaştı! Genç kız karanlık odada bulundu

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir ihbar üzerine adrese giden ekipler dram ile karşılaştı. Karanlık odada kalan ve hiç konuşmayan 23 yaşındaki zihinsel engelli kız ile çocuğu, annesi, anneannesi ve iki kardeşi koruma altına alındı.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 17:00
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İhbara giden ekipler dramla karşılaştı! Genç kız karanlık odada bulundu

İhbara giden ekipler dramla karşılaştı! Genç kız karanlık odada bulundu
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Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, 6 kişinin yaşadığı evde kalanların olmasına rağmen hiç kimsenin dışarıya çıkmamasından şüphelenen vatandaşlar ekiplere haber verdi. İhbar üzerine Kocaeli Valiliği, Gölcük Kaymakamlığı, Gölcük Belediyesi Zabıtası ile temizlik işleri ekipleri ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yeni Mahalle'de bulunan binan 5. katına giren ekipler dram ile karşılaştı.

Evde kullanılmayan eşyaların arasında güçlükle ilerleyen ekipler, karanlık odada, koltuğun üstünde 23 yaşında kızı fark etti.

Sorulan hiçbir soruya cevap vermeyen kızın zihinsel engelli olduğu, 2 yaşında da bir çocuğu olduğu öğrenildi.

Zabıta ve Gölcük Belediyesi ekipleri, evde bulunan gereksiz eşyaları tek tek çıkardı. Ailenin Gölcük Kaymakamlığı'ndan maddi yardım, çeşitli vakıflardan yiyecek yardımı, Gölcük Belediyesi'nden ise sosyal yardım aldığı, ancak psikolojik sıkıntılar yaşadığı öğrenildi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz hemen devreye girerek, ailenin evden alınması talimatını verdi.

TEK TEK ALINDILAR

Evde yaşayan 80 yaşındaki Alzheimer hastası Hatice Y. huzurevine teslim edildi. Kızı 50 yaşındaki Ümit Y. ile, 3 çocuğu ve Ümit Y.'nin torunu da devlet korumasına alındı. Olayı anlatan apartman yöneticisi Eşref Görmüş, "80 yaşındaki Alzheimer hastası Hatice teyze, kızı Ümit, 3 torunu ve torununun 2 yaşındaki kızı yaşıyordu. Hatice teyzeyi huzur evine götürdüler. Ümit’in 2 oğlunu ve 2 yaşındaki torununu çocuk esirgeme kurumu aldı. Ümit hanımın 17 yaşındaki kızı zihinsel engelli, Evde çok fazla birikmiş eşya vardı ama çöp ev değildi" dedi.(AA)

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Insan
15.11.2022 17:41
Benim eve benziyor  
 
Gossarlı
15.11.2022 17:40
O zamana kadar nerdeymis yönetici olacak herif?  
 
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