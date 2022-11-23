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El bombası ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde boş bir evde bulunan el bombası ihbarı ekipleri harekete geçirdi.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 00:52
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Kocaelide oyuncak el bombası ekipleri harekete geçirdi

El bombası ihbarı ekipleri harekete geçirdi
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Olay, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Turgut Özal Mahallesi, İslambey Caddesi üzerinde bulunan kullanılmayan bir dairede meydana geldi. Akşam saatlerinde dairesini kontrol etmeye gelen ev sahibi yerde el bombası olduğunu gördü. 

OYUNCAL EL BOMBASI ÇIKTI

Bunun üzerine ev sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, evin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin çalışmalarının ardından bulunan cismin, oyuncak el bombası olduğu ortaya çıktı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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