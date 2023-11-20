İhracat istatistiklerinde yeni yılda yeni dönem

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ihracat istatistiklerini çeşitlendirmek amacıyla yeni veri seti paylaşacağını belirtildi. Firmaların Üretim Yerlerine Göre İl İhracat İstatistikleri'ni Ocak 2024'ten itibaren yayımlamaya başlayacak.

KAYNAK: AA
İhracat istatistiklerinde yeni yılda yeni dönem

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulan İllere Göre Dış Ticaret İstatistikleri'nde dış ticareti gerçekleştiren firmanın merkezinin bulunduğu il bilgisi esas alınıyor.

Bu durum, merkez ili ve üretim ili farklı firmalarda, ihracat istatistiklerinin merkez ili yönünde kümeleşmesine neden olabiliyor. Ayrıca dış ticaret firması aracılığıyla yapılan ihracatın, üretimin yapıldığı il yerine, dış ticaret firmasının bulunduğu ilde ihracatın kaydedilmesine yol açıyor.

İldeki üretim yapısından kaynaklı ihracat istatistiklerini ölçmek amacıyla Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜİK’in katılımıyla yürütülen ve yaklaşık bir yıldır devam eden ortak çalışma sonucu "Firmaların Üretim Yerlerine Göre İl İhracat İstatistikleri" oluşturuldu.

Üretimin yapıldığı illerin tespiti amacıyla Ticaret Bakanlığı, ihracatçı/imalatçı bilgileri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sanayi sicil belgesi verileri, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir İdaresi Başkanlığının kayıtlarıyla eşleştirildi.

DETAYLI ANALİZE İMKAN VERECEK

Firmaların üretim yerlerini esas alan il ihracat istatistiklerinin Ocak 2024'ten itibaren, geçici olarak Ticaret Bakanlığı "Aylık Dış Ticaret Veri Bülteni"nde yayımlanması planlanıyor.

Ayrıca TÜİK tarafından da Resmi İstatistik Programı kapsamında 29 Şubat 2024’te yayımlanacak "Dış Ticaret İstatistikleri"nin Ocak 2024 Haber Bülteni ile birlikte kamuoyuyla paylaşılması öngörülüyor.

Üretim yerlerine göre ihracat istatistiklerinde, üretim hacmi yüksek sanayileşmiş illerin ihracatının öne çıktığı gözleniyor. Bu kapsamda elde edilen istatistikler, il, ürün, ülke ve benzeri alt kırılımlarda detaylı analize imkan vererek, illere göre ihracatın teknolojik seviyesi gibi önemli göstergeler içeriyor. Böylece, bu çalışmanın il bazlı/bölgesel politikaların veriye dayalı belirlenmesine önemli katkılar sağlaması bekleniyor

İlgili Haberler
40 bin yeni işsiz geliyor. Bir sektörde büyük kıyım yapılacak
Türk Tarih Kurumu'nda 2,9 milyon TL’lik araç ihalesi yapıldı
BP'nin ardından iki akaryakıt şirketi daha satılıyor
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da kim elendi? 19 Kasım Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 19 Kasım Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı. 40 yolcu son anda kurtuldu Gündem
Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı. 40 yolcu son anda kurtuldu
Mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti Gündem
Mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti
Türkiye'nin UYP pozisyonu eksi 298,3 Milyar dolar oldu Ekonomi
Türkiye'nin UYP pozisyonu eksi 298,3 Milyar dolar oldu
İsrail’in Gazze Şeridi saldırılarında 45. Gün Dünya
İsrail’in Gazze Şeridi saldırılarında 45. Gün
Serdal Adalı’dan Quaresma müjdesi Spor
Serdal Adalı’dan Quaresma müjdesi
Kıyı Emniyetine 95 işçi alınacak Ekonomi
Kıyı Emniyetine 95 işçi alınacak
MasterChef All Star’da kim elendi? 19 Kasım Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti? Magazin
MasterChef All Star’da kim elendi? 19 Kasım Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?