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Çevre Bakanlığı 295 milyon akıtmış. ''Suç projesi'' olarak tanımlanmıştı

Çevre Bakanlığı’nın ‘kent suçu’ olarak tanımlanan Merkez Ankara Projesi’nden yer satın aldığı açığa çıktı. Bakanlık, AKP Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi Fatih Erdoğan’ın yönetim kurulu başkanı olduğu Pasifik İnşaat projesinden aldığı blok için 295 milyon TL ödedi.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 14:46
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Çevre Bakanlığı’nın kent suçu olarak tanımlanan Merkez Ankara Projesi’nden yer satın aldığı açığa ortaya çıktı. Tam 295 milyon akıtmış

Çevre Bakanlığı 295 milyon akıtmış. ''Suç projesi'' olarak tanımlanmıştı
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Ankara’nın göbeğinde yer alan ve meslek odalarınca, ‘kent suçu’ olarak tanımlanan Merkez Ankara Projesi’ne can suyu olan kamu kurumlarına bir yenisi daha eklendi. İller Bankası’nın taşındığı, başka kamu kurumlarının da taşınma hazırlığı içinde olduğu projeden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yüz milyonlarca lira ödeyerek 33 katlı bir blok satın aldı.

Birgün Gazetesi’nden Mustafa Bildircin’in haberine göre, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) 2 Ekim 2018 tarihinde adresi Ankara’nın Yenimahalle ilçesi olarak açıklanan bir bina satın aldı. ‘Cumhurbaşkanlığı Makamından izin alınarak’ gerçekleştirildiği belirtilen satın almanın, kamuoyunun yakından bildiği tartışmalı bir projeden yapıldığı ortaya çıktı.

2018’DE 295 MİLYON TL

TKGM için satın alınan blokun, AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi Fatih Erdoğan’ın yönetiminde yer aldığı Pasifik İnşaat tarafından Ankara’nın göbeğine inşa edilen tartışmalı projenin içinde yer aldığı belirlendi. Merkez Ankara Projesi’nden alınan toplam 65 bin 547 metrekare kapalı inşaat alanına sahip olan blok, 33 kattan oluşuyor. Bakanlığın 2018 yılında, henüz inşa halindeyken satın aldığı blok için 295 milyon TL artı KDV ödediği kaydedildi.

HUKUK DEVLETİNDE YERİ YOK

TKGM için tartışmalı bir projeden yüz milyonlarca liralık taşınmaz alınmasını eleştiren CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere değerlendirmelerde bulundu. Ekonomik krize karşın yandaş şirketlerin yükselişinin hız kesmeden devam ettiğini belirten Tutdere, şunları kaydetti: “AKP’nin iktidara geldiği günden bu yana büyüyen şirketlerin en önemli ortak özelliği iktidara yakın olmaları. İktidara yakınlığı ile bilinen bir şirkete ait olan ve meslek odalarınca yapımı kent suçu olarak tanımlanan bir inşaattan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı gibi şehir mimarisinden sorumlu bir bakanlığın Ankara’da şehre ihanet eden bir yatırımdan milyonlarca lira karşılığında yer alması, şirketin kamu kaynakları İle doğrudan finanse edilmesi demektir. Bu durumların hukuk devletinde yeri yoktur.”

MİLYONLARCA LİRALIK KİRA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün Tasarruf Genelgesi’nin yayımlandığı 2018’den bugüne yaptığı harcamalar dudak uçuklattı. CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere’nin soru önergesine verilen yanıta göre Bakanlık, 5,7 milyon TL kira ödedi ve 524 milyon TL’lik bina satın aldı.

İŞ CİNAYETİ

Ankara’da 15 Ağustos’ta yaşanan fırtına ve sağanak yağış sırasında Merkez Ankara şantiyesinde iş cinayeti meydana geldi. Bir stajyer öğrencinin ölümüne neden olan iş cinayetinin ardından TMMOB İMO, müteahhit firma Pasifik İnşaat ile kaba işler alt işvereni Bozbaşoğulları İnşaat, Yapı Denetim Firması ve iş güvenliğinden sorumlu OSGB firması yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

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vatandaş
13.10.2022 15:22
hertaşın altından çıkmasalar şaşıcaz :))))  
 
Abbas
13.10.2022 15:18
Bakın iyi yatırım yapmışlar diyeceğim, ama asıl amaç Patronu kurtarmaktı  
 
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