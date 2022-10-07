Hasat biter bitmez çiftçiyi perişan edecek ithalat kararı: Kendi çiftçisinden 1 milyon ton arpa alan iktidar, tek kalemde yarım milyon ton ithal edecek

Hasadın bitmesinin ardından Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), ithalata başladı. TMO, 11 Ekim’de 495 bin ton arpa ithalatı için ihale yapılacağını açıkladı.

Tarımdan Haber’de yer alan habere göre,TMO, hasattan sonra ilk ithalata arpa ile düğmeye bastı. 11 Ekim’de yapılacak ithalat ihalesi ile TMO tek kalemde 495 bin ton arpa ithal edecek.

TMO’nun hasat sürecinde üreticiden 1 milyon ton arpa aldığı tahmin edilirken, tek kalemde 495 bin ton arpa ithalat edilecek olması dikkat çekti.

“BU İHALE KİMLERİ ZENGİN ETMEK İÇİN?”

Tarımdan Haber yazarı ve ziraat mühendisi Faik Toy, TMO’nun 11 Ekim’de yapacağı ithalat ihalesini, “Hani rekoltede sorun yoktu? Rekoltede sorun yoksa bu arpa ihalesi neyin nesi? Kimleri zengin etmek için?” Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

TMO’nun 11 Ekim’de 495 bin ton yemlik arpa ithalat ihalesi yapacağını belirten Toy, “Madem İhtiyaç vardı neden çiftçimizden sadece 1 milyon ton aldık? 7 milyon tonu çiftçi zarla mı satsın?” dedi.





“ÇİFTÇİDEN 1 MİLYON TON AL, YABANCIDAN 495 BİN TON AL!”

Toy, TMO'nun çiftçiden 1 milyon ton arpa alırken, yabancı çiftçiden tek kalemde 495 bin ton arpa ithal edilecek olmasını eleştirerek, "Bu hareket bu seneye hiç yakışmadı TMO. 9 kusurlu hareketten biri olarak görüyorum" dedi.

STOKTA YETERLİ ARPA YOK MU?

Diğer yandan ekim ayına gelinmesine rağmen TMO’nun yem regülasyonu kapsamında ucuz arpa satışına başlamaması dikkat çekmişti. Un regülasyonu kapsamında ucuz buğday satışı devam ederken, makarnalık buğday satışı da başlamıştı. Ancak üreticiden ciddi bir talep olmasına rağmen ucuz arpa satışının başlamaması tepkilere neden oluyordu. TMO’nun yüklü bir arpa ithalat ihalesi açması, stokta yeterli arpa yok mu sorusunu gündeme getirdi?