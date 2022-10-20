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Yurt dışından telefon alacaklara kötü haber. Ticaret Bakanlığı tarih vererek duyurdu

Ticaret Bakanlığı’ndan yurt dışından telefon getirme işlemine yeni düzenleme geliyor. Yurt dışından gelen yolcuların yanlarında getirdikleri cep telefonlarıyla ilgili yeni yasal düzenleme 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 19:11
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Ticaret Bakanlığı yurt dışından telefon getirme işlemlerine gelecek yeni düzenlemenin 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacağını açıkladı

Yurt dışından telefon alacaklara kötü haber. Ticaret Bakanlığı tarih vererek duyurdu
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Türkiye'de cep telefonlarındaki yüzde 100’ü aşan vergi ve taksit sayısındaki sınırlama halen en büyük tartışma konularından biri.  Geçen yıl eylül ayından beri izlenen ekonomi politikalarıyla birlikte dolar kurunun hızla yükselmesi sonrası ise telefon fiyatları artık ulaşılabilir seviyelerin çok üzerinde.

YURT DIŞINDAN TELEFON GETİREN KİŞİ SAYISINDA REKOR

Vatandaş biraz olsun fiyat avantajı yakalamak adına ise son dönemde yurt dışı cihazlara yönelmeyi tercih ediyor. Rakamlar son zamanlarda yurt dışından beraberinde telefon getiren kişi sayısında da rekor kırıldığını gösteriyor. Hatta pasaport kaydı için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Gürcistan gibi ülkelere de telefon turizmi başladığı belirtiliyor. Tüm bu gelişmeler üzerine ise Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

YENİ DÜZENLEMEYLE SINIR GELİYOR

Ticaret Bakanlığı, yurt dışından gelen yolcuların 3 yıllık süre zarfında getirdikleri cep telefonu sayısının takip edileceğini ve muafiyet haklarının ötesinde, 3 yılda birden fazla telefon getirmesinin önleneceğini duyurdu. Bu karar 1 Kasım 2022 tarihi itibariyle hayata geçirilecek.

BAKANLIKTAN ‘SUİSTİMAL’ AÇIKLAMASI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şunlar dendi:

“Ticaret Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde yürütülen teknik çalışma kapsamında, yolcuların 3 yıllık süre zarfında getirdikleri cep telefonu sayısı takip edilecek ve yolcuların muafiyet haklarının ötesinde 3 yılda birden fazla telefon getirmesi önlenecek. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca aktarılan veri ağı ile oluşturulan sorgulama ekranı sayesinde ülkeye girişte, gümrük sahalarımızda görevli Gümrük Muhafaza Memurları tarafından gerekli kontrol ve denetim işlemleri gerçekleştirilecek. Söz konusu uygulama 1 Kasım 2022 tarihi itibariyle hayata geçirilecektir. Böylelikle yolcu beraberi getirilen cep telefonlarının takibi sağlanarak kişisel muafiyetlerin suistimal edilmesinin önüne geçilecektir.”

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T.S.
20.10.2022 19:29
Uçuyor, kaçıyor aya sert iniş yapıyorduk hani? Enerjinizi yasak koymaya değil vatandaşın menfaatine harcayın. Ve milletin yakasından düşün.  
 
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