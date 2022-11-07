7 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • 'Benimle aynı işi yapamazsın' kavgası karakola taşındı

'Benimle aynı işi yapamazsın' kavgası karakola taşındı

Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde restoran işleten Cüneyt T., restoranını kapatıp yerine oto ekspertiz dükkanı açmaya karar verdi. Şaban Ç’nin “Benimle aynı işi yapamazsın” demesi üzerine aralarında tartışma yaşandı.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 02:12
Takip Et

İki esnaf arasındaki “Benimle aynı işi yapamazsın” kavgası karakolda da devam etti

'Benimle aynı işi yapamazsın' kavgası karakola taşındı
+
Aa
-

Birinin diğeriyle aynı işi yapmak istemesi nedeniyle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Taraflardan birinin kalabalık şekilde polis karakoluna gelmesiyle ortalık bir anda karıştı.

İkili arasındaki tartışma karakolun önüne taşındı. Cüneyt T. karşı tarafın kendisine zarar verebileceğini ve tahdit edildiğini iddia etti.

Şaban Ç’nin yakınları ise karakola kalabalık bir şekilde gelince polis karakolunda bulunan polisler ile aralarında kısa süreli arbede yaşandı. Karakol önünde yaşanan gergin anlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'dan kulisleri rahatsız eden görevden alma. Yıllarca çalıştı emekliliğine iki ay kala görevden alındı
1
﻿Erdoğan'dan kulisleri rahatsız eden görevden alma. Yıllarca çalıştı emekliliğine iki ay kala görevden alındı
﻿Erdoğan'dan kulisleri rahatsız eden görevden alma. Yıllarca çalıştı emekliliğine iki ay kala görevden alındı
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
2
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
﻿Maratonda koşan İmamoğlu'nun eşine söyledikleri sosyal medyayı salladı. Eşi neye uğradığını şaşırıp parmağını salladı
3
﻿Maratonda koşan İmamoğlu'nun eşine söyledikleri sosyal medyayı salladı. Eşi neye uğradığını şaşırıp parmağını salladı
﻿Maratonda koşan İmamoğlu'nun eşine söyledikleri sosyal medyayı salladı. Eşi neye uğradığını şaşırıp parmağını salladı
﻿Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAR personel alacak
4
﻿Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAR personel alacak
﻿Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAR personel alacak
﻿Kılıçdaroğlu istemeden AKP’yi zor durumda bıraktı. Masaya oturup eline kağıt kalem alsa böyle oyun kuramazdı. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
5
﻿Kılıçdaroğlu istemeden AKP’yi zor durumda bıraktı. Masaya oturup eline kağıt kalem alsa böyle oyun kuramazdı. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
﻿Kılıçdaroğlu istemeden AKP’yi zor durumda bıraktı. Masaya oturup eline kağıt kalem alsa böyle oyun kuramazdı. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
6
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
﻿Yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak
7
﻿Yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak
﻿Yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak
﻿ Anket yapıldı TOGG'un favori rengi ortaya çıktı
﻿ Anket yapıldı TOGG'un favori rengi ortaya çıktı
﻿ Anket yapıldı TOGG'un favori rengi ortaya çıktı
﻿İngiltere eski Başbakanı Boris Johnson Türk firmasıyla tarifeli uçtu
﻿İngiltere eski Başbakanı Boris Johnson Türk firmasıyla tarifeli uçtu
﻿İngiltere eski Başbakanı Boris Johnson Türk firmasıyla tarifeli uçtu
﻿'Benimle aynı işi yapamazsın' kavgası karakola taşındı
﻿'Benimle aynı işi yapamazsın' kavgası karakola taşındı
﻿'Benimle aynı işi yapamazsın' kavgası karakola taşındı
﻿ Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ayak baş parmağı kırıldı
﻿ Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ayak baş parmağı kırıldı
﻿ Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ayak baş parmağı kırıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.