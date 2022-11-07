﻿'Benimle aynı işi yapamazsın' kavgası karakola taşındı

Birinin diğeriyle aynı işi yapmak istemesi nedeniyle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Taraflardan birinin kalabalık şekilde polis karakoluna gelmesiyle ortalık bir anda karıştı.

İkili arasındaki tartışma karakolun önüne taşındı. Cüneyt T. karşı tarafın kendisine zarar verebileceğini ve tahdit edildiğini iddia etti.

Şaban Ç’nin yakınları ise karakola kalabalık bir şekilde gelince polis karakolunda bulunan polisler ile aralarında kısa süreli arbede yaşandı. Karakol önünde yaşanan gergin anlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)