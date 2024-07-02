İki hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararları doğrultusunda, iki şirketin hisse senetleri üzerindeki kredili işlemlere sınırlama getirdiğini bildirdi. Bu kapsamda, Bayrak Ebt Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Ray Sigorta A.Ş. şirketlerinin hisse senetleri, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi'nin uygulanması sonucu, 1 Ağustos'a dek kredili işlem göremeyecek.

Borsa İstanbul'un duyurusuna göre, BAYRK.E ve RAYSG.E kodlu hisse senetleri, 2 Temmuz'dan itibaren başlayan işlem gününden, 1 Ağustos'ta sona erecek işlem gününe kadar kredili alım satıma konu olamayacak. Bu önlemler, piyasada yaşanan olağanüstü dalgalanmaları dengelemek ve yatırımcıları korumak amacıyla alındı.