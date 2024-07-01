Kayıp profesörün cesedi elleri ayakları bağlı şekilde bulundu

Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde (ESTÜ) görevli öğretim üyesi Prof. Dr. Bekir Karasu'dan 5 gündür haber alınamıyordu. 59 yaşındaki Karasu'nun cesede elleri ve ayakları bağlanmış şekilde Porsuk Çayı'nda bulundu.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü’nde hizmet veren Prof. Dr. Bekir Karasu, geçen 27 Haziran’da evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Ailesi ise bu durum karşısında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp başvurusu yaptı.

Polisin yaptığı incelemelerde Prof. Karasu'ya ait aracın son olarak Odunpazarı'nda Büyükdere Mahallesi'ndeki Nabi Avcı Bulvarı'ndan geçtiği tespit edildi. Mobese görüntülerinin yanı sıra cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler Odunpazarı Karacaşehir Mahallesi bölgesi üzerinde çalışmalarını yoğunlaştı.

PROFESÖRÜN CESEDE İPLE BAĞLI HALDE BULUNDU

Polis ekiplerinin incelemesi sonucunda Prof. Karasu’nun Porsuk Çayı’nda cesedi bulunarak çıkarıldı. bulundu. Ellerinin iple bağlandığı tespit edilen Karasu’nun ölümü ile ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ‘cinayet’ soruşturması başlatıldı. Porsuk Çayı’ndan çıkarılan Karasu’nun cesedi, savcılık ve polis incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.