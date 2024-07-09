İki il için afet bölgesi kararı alındı

Kaynak: AA
İki il için afet bölgesi kararı alındı

Türkiye'nin Diyarbakır ve Mardin illerinde meydana gelen zirai alan yangınları sebebiyle, etkilenen mahalleler Cumhurbaşkanlığı kararıyla "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" olarak ilan edildi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ve Mardin'in Mazıdağı ilçesi, yakın tarihli yangınlar nedeniyle büyük zarar gördü. AFAD'ın raporuna göre, bu felaketten Köksalan, Bağacık, Yücebağ ve Yetkinler mahalleleri etkilendi.

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Meydana gelen yangınlarda 15 vatandaş yaşamını yitirdi, tarım arazileri ve hayvancılık ciddi hasar aldı. Bu bölgeler, "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" olarak ilan edildi. Acil durum yardımı olarak, Diyarbakır'a 3 milyon lira, Mardin'e ise 2 milyon lira olmak üzere toplamda 5 milyon lira gönderildi. Cumhurbaşkanlığı ve AFAD, tarım ve hayvancılıkta yaşanan kayıpların telafisi için ek olarak 50 milyon lira sağladı. Devlet, yangından etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ve zararlarının giderilmesi için tüm kaynakları seferber etti.

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