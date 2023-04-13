13 Nisan 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Ziraat Bankası sıfırlayacağı hesapları açıkladı. Başvurmazsanız hepsi gidecek

Ziraat Bankası sıfırlayacağı hesapları açıkladı. Başvurmazsanız hepsi gidecek

Ziraat Bankası'ndan çok önemli zaman aşımı duyurusu...Ziraat Bankası açıkladı, hesaplarında paralarını unutan ya da yıllarca kullanmayanlar için son 63 gün...Başvurulmadığı takdirde sıfırlanacak hesaplar yayınladı.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 12:35
Takip Et

Başvurmazsanız hepsi gidecek. Ziraat Bankası sıfırlayacağı hesapları açıkladı

Ziraat Bankası sıfırlayacağı hesapları açıkladı. Başvurmazsanız hepsi gidecek
+
Aa
-

Ziraat Bankası'ndan zaman aşımı uyarısı...Sadece 63 gün kaldı. Liste yayımlayan Ziraat Bankası 2023 yılı için zaman aşımı duyurusunda bulundu. İşte bu listede ismi olan vatandaşlar belirtilen süre içerisinde başvuru yapmamaları halinde hesaplarında bulunan bütün bakiyeyi kaybedecek.

Ziraat Bankası, hesaplarında paralarını unutan ya da yıllarca hiç kullanmayan müşterileri için bir liste yayımladı ve tarih verdi. Duyuruya göre 15 Haziran 2023'e kadar yapılmayan başvurular halinde listedeki kişilere ait hesaplarda yer alan bütün paralar sıfırlanacak.

Parasını bankalarda unutan ve durumu zaman aşım süresinin ardından fark edenler içinse artık çok geç olacak. Söz konusu tutarların TMSF'ye devredilmesi halinde, hak sahibi parasını istese de geri alamayacak.

Ziraat Bankası'nın zaman aşımı hakkında yaptığı açıklama şu şekilde:

"5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesine göre bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir.

01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zaman aşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in 8. maddesi gereğince bankaların, zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesini şubat ayının başından itibaren kendi internet sitelerinde dört ay müddetle ilan etmesi gerekmektedir.

Zaman aşımına uğrayan hesaplar listesinde bilgileri yer alan müşterilerimizin en geç 15 Haziran 2023 tarihi mesai saati bitimine kadar hesaplarının bulunduğu şubeye geçerli kimlik belgeleri ile başvurmamaları halinde, zamanaşımına uğramış olan mevduat, emanet, hak ve alacakları yasa gereği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilecektir.

2023 Yılı İçerisinde Zaman aşımına Uğrayacak Mevduat Hesapları ve Emanetler sorgulamasını yapmak isteyenler, Ziraat Bankası internet sitesi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilirler."

Açıklama sonrasında ise vatandaşların da sorgulamaları gerçekleştirerek bankalara giderek ödemelerini alması gerektiği aksi takdirde ise ödemelerin yanacağı ifade etti. 

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
1
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Uzman isim ikinci el araç piyasasında olacakları tek tek açıkladı. Araç alacak ve satacaklar dikkat
2
﻿Uzman isim ikinci el araç piyasasında olacakları tek tek açıkladı. Araç alacak ve satacaklar dikkat
﻿Uzman isim ikinci el araç piyasasında olacakları tek tek açıkladı. Araç alacak ve satacaklar dikkat
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
3
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
﻿Kanalizasyondaki vurgunda müdürler zengin oldu. Yolsuzluğu ortaya çıkaran istifa ettirildi
4
﻿Kanalizasyondaki vurgunda müdürler zengin oldu. Yolsuzluğu ortaya çıkaran istifa ettirildi
﻿Kanalizasyondaki vurgunda müdürler zengin oldu. Yolsuzluğu ortaya çıkaran istifa ettirildi
﻿Ekonomik kriz buna da sebep oldu. AKP'den önce herkes kullanıyordu. Artık kullanamayacaksınız
5
﻿Ekonomik kriz buna da sebep oldu. AKP'den önce herkes kullanıyordu. Artık kullanamayacaksınız
﻿Ekonomik kriz buna da sebep oldu. AKP'den önce herkes kullanıyordu. Artık kullanamayacaksınız
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
6
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
﻿Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...
7
﻿Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...
﻿Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...
﻿Evlerine yıldırım düştü. 'Bomba atıldı sandık' dedi
﻿Evlerine yıldırım düştü. 'Bomba atıldı sandık' dedi
﻿Evlerine yıldırım düştü. 'Bomba atıldı sandık' dedi
﻿Uzmanı açıkladı. 50 yaşından sonra her iki erkekten biri risk altında
﻿Uzmanı açıkladı. 50 yaşından sonra her iki erkekten biri risk altında
﻿Uzmanı açıkladı. 50 yaşından sonra her iki erkekten biri risk altında
﻿Uzmanı açıkladı: Yaşlanma süreci gülüşünüzü etkiliyor
﻿Uzmanı açıkladı: Yaşlanma süreci gülüşünüzü etkiliyor
﻿Uzmanı açıkladı: Yaşlanma süreci gülüşünüzü etkiliyor
﻿Dele Alli'nin Türkiye'ye geri dönmeyeceği ortaya çıktı
﻿Dele Alli'nin Türkiye'ye geri dönmeyeceği ortaya çıktı
﻿Dele Alli'nin Türkiye'ye geri dönmeyeceği ortaya çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.