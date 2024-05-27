İki konteynerde parçalanmış halde bulundu. İstanbul’un göbeğinde dehşet

Düzenleme: Kaynak: İHA
İki konteynerde parçalanmış halde bulundu. İstanbul’un göbeğinde dehşet

İstanbul Pendik’te iki konteynerde parçalanmış ceset bulundu. Polis ekipleri yaptığı ilk incelemede cesedin bir erkeğe ait olduğunu tespit etti.

İstanbul Pendik’e bağlı Dumlupınar mahallesinde iki konteynerde parçalanmış ceset parçaları bulundu. Vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine gelen polis ekipleri ceset parçalarını inceledi.

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Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda, kolları ve bacakları vücudundan ayrılmış cesedin iki farklı konteynerde bulunduğu tespit edildi. İlk bulgulara göre, cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Ceset parçaları, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

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