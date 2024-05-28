16 parçaya ayrılan cesette 'beyaz kova' detayı! Cesedi çöp konteynerlerinde bulunmuştu

İstanbul Pendik'te dün sabah saatlerinde çöp atmaya giden bir vatandaş, konteynerde parçalanmış bir cesetle karşılaştı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, geniş güvenlik önlemleri aldı.

CESEDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Cinayete dair yapılan araştırmada cesedin kolları ve bacaklarının vücudundan ayrılmış şekilde iki farklı konteynerde bulunduğu ve bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. Parçalanmış cesedin 79 yaşındaki Nihat Salih'e ait olduğu belirlendi. Salih'in cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

MAHALLEDE OTURUYORDU

Nihat Salih'in kimliğinin tespit edilmesinin ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri araştırmalarını derinleştirdi. Salih’in, 8 çocuk babası olduğu ve cesedinin bulunduğu mahallede ikamet ettiği öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR

Salih’in kendi evinde mi yoksa başka bir yerde mi öldürüldüğünün belirlenmesi için çalışmalar devam ederken, güvenlik kameraları da incelenmeye başlandı. İncelemelerde, bir kişinin beyaz bir kova ile gelip çöp konteynerine bir şeyler attığı tespit edildi.

BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda, beyaz bir kova ile çöp konteynerine bir şeyler atan ve ardından kovayı yeşillik alana atan kişinin B.D. olduğu tespit edildi. Savcılığın talimatıyla B.D. gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.