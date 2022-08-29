İkinci el araç alacaklar dikkat. Uzmanı tarih vererek açıkladı

Ticaret Bakanlığının ikinci el otomobil ve arazi taşıtlarının satışına yönelik düzenlemesi yürürlüğe girdi. Buna göre, ikinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe 1 Temmuz 2023 tarihinden önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamayacak. Bakanlık, bu tarihi 6 aya kadar uzatmaya yetkili olacak.

Oto Yöneticisi Fatih Yanık, yıl sonuna kadar ikinci el araç alımlarında ortalama yüzde 20 dolayında düşü olabileceğini açıkladı.

Türkiye gazetesinden Ali Çelik'in haberine göre, otomotiv sektöründe gündeme oturan sıfır araçlardaki tedarik ve stokçuluk sorunları sonucunda ortaya çıkan 6 ay/6 bin kilometre yönetmeliğiyle ilgili sektörden açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Tüketicilerin birçok marka ve modelde sıfır kilometre araca ulaşmakta sıkıntı yaşamasına karşın, ODD verilerinde otomobil satışlarında son 2 yıla göre belirgin bir düşüş olmadığının altını çizen RS Oto Yöneticisi Fatih Yanık, “Mayıs, haziran ve temmuz ayları için 2020 yılında 190 bin, 2021’de 181 bin, 2022’de ise 198 bin adet binek ve haﬁf ticari araç satışı gerçekleştiğini görüyoruz. Yani şunu diyebiliriz; sıfır araç var ve satılmış. Ancak nihai tüketici bu araçlara ulaşamamış. Bu durum alınan kararların etkisiyle yıl sonuna doğru değişecek, nihai tüketici bayilerden sıfır kilometre araca ulaşacaktır." dedi.

“SENE SONUNDA DÜŞÜ OLABİLİR”

Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkinci elde ise panik satışlar dışında ÖTV söylentileri sebebiyle bir durgunluk vardı ve ekspertiz girişlerinde geçen seneye oranla yüzde 50 düşüş gözlemledik. Sıfır araç problemi ortadan tamamen kalktığı takdirde sene sonuna kadar ikinci elde ﬁyatlar ortalama yüzde 20 dolayında düşüş gösterebilir”

Öte yandan 6 ay 6.000 km tespitinin nasıl ve kimin tarafından yapılacağı konusunda sektörün açıklama beklediğini sözlerine ekleyen Yanık, “Tespitinin, Hizmet Yeterlilik Belgeli ekspertiz noktalarında, noter satış öncesinde yapılması daha uygun olacaktır” dedi.