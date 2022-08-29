29 Ağustos 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İkinci el araç alacaklar dikkat. Uzmanı tarih vererek açıkladı

İkinci el araç alacaklar dikkat. Uzmanı tarih vererek açıkladı

Oto Yöneticisi Fatih Yanık, yıl sonuna kadar ikinci el araç alımlarında ortalama yüzde 20 dolayında düşü olabileceğini açıkladı.

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 07:56
Son Güncelleme: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 07:57
Takip Et

İkinci el araç alımında sene sonunda düşüş olabilir. Oto Yöneticisi Fatih Yanık açıkladı

İkinci el araç alacaklar dikkat. Uzmanı tarih vererek açıkladı
+
Aa
-

Ticaret Bakanlığının ikinci el otomobil ve arazi taşıtlarının satışına yönelik düzenlemesi yürürlüğe girdi. Buna göre, ikinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe 1 Temmuz 2023 tarihinden önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamayacak. Bakanlık, bu tarihi 6 aya kadar uzatmaya yetkili olacak.

Oto Yöneticisi Fatih Yanık, yıl sonuna kadar ikinci el araç alımlarında ortalama yüzde 20 dolayında düşü olabileceğini açıkladı.

Türkiye gazetesinden Ali Çelik'in haberine göre, otomotiv sektöründe gündeme oturan sıfır araçlardaki tedarik ve stokçuluk sorunları sonucunda ortaya çıkan 6 ay/6 bin kilometre yönetmeliğiyle ilgili sektörden açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Tüketicilerin birçok marka ve modelde sıfır kilometre araca ulaşmakta sıkıntı yaşamasına karşın, ODD verilerinde otomobil satışlarında son 2 yıla göre belirgin bir düşüş olmadığının altını çizen RS Oto Yöneticisi Fatih Yanık, “Mayıs, haziran ve temmuz ayları için 2020 yılında 190 bin, 2021’de 181 bin, 2022’de ise 198 bin adet binek ve haﬁf ticari araç satışı gerçekleştiğini görüyoruz. Yani şunu diyebiliriz; sıfır araç var ve satılmış. Ancak nihai tüketici bu araçlara ulaşamamış. Bu durum alınan kararların etkisiyle yıl sonuna doğru değişecek, nihai tüketici bayilerden sıfır kilometre araca ulaşacaktır." dedi.

“SENE SONUNDA DÜŞÜ OLABİLİR”

Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkinci elde ise panik satışlar dışında ÖTV söylentileri sebebiyle bir durgunluk vardı ve ekspertiz girişlerinde geçen seneye oranla yüzde 50 düşüş gözlemledik. Sıfır araç problemi ortadan tamamen kalktığı takdirde sene sonuna kadar ikinci elde ﬁyatlar ortalama yüzde 20 dolayında düşüş gösterebilir”

Öte yandan 6 ay 6.000 km tespitinin nasıl ve kimin tarafından yapılacağı konusunda sektörün açıklama beklediğini sözlerine ekleyen Yanık, “Tespitinin, Hizmet Yeterlilik Belgeli ekspertiz noktalarında, noter satış öncesinde yapılması daha uygun olacaktır” dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Tunga
29.08.2022 10:07
araç piyasasını bunlar belirleyemez.satan kişi alan kişi belirler.adam arabasını 100 e almış 80 e mi satacak?geçsinler bu işi.özellikle böyle söylüyorlar ki ucuzdan ikinci el toplasınlar  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Böyle bir kazanç da böyle bir iş de yok
1
﻿Böyle bir kazanç da böyle bir iş de yok
﻿Son anketten 2 partiye büyük şok 
2
﻿Son anketten 2 partiye büyük şok 
﻿Yasmin Erbil bikinili pozlarnı paylaştı. İlk yorum annesinden geldi
3
﻿Yasmin Erbil bikinili pozlarnı paylaştı. İlk yorum annesinden geldi
﻿Cumhurbaşkanı adayından Gülşen’e, ekonomiden iptal edilen festivallere kadar birçok soru geldi. Meral Akşener Instagram'dan gelen soruları cevapladı
4
﻿Cumhurbaşkanı adayından Gülşen’e, ekonomiden iptal edilen festivallere kadar birçok soru geldi. Meral Akşener Instagram'dan gelen soruları cevapladı
﻿Sen misin gerçek enflasyonu açıklayan. ENAG'a bu sefer de 6 lira için vergi denetimi başlatıldı
5
﻿Sen misin gerçek enflasyonu açıklayan. ENAG'a bu sefer de 6 lira için vergi denetimi başlatıldı
﻿Emine Erdoğan’ın 1 saatlik ziyareti için 3 milyon liralık konsept hazırlandı. Muhalif ve yerel basın programa alınmadı
6
﻿Emine Erdoğan’ın 1 saatlik ziyareti için 3 milyon liralık konsept hazırlandı. Muhalif ve yerel basın programa alınmadı
﻿Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Zehra Taşkesenlioğlu: Hayatının mihengine 6.666 ayet-i kerimeyi almaya gayret eden biriyim
7
﻿Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Zehra Taşkesenlioğlu: Hayatının mihengine 6.666 ayet-i kerimeyi almaya gayret eden biriyim
﻿Zafer Partisi’nden Sedat Peker’in iddialarına suç duyurusu
﻿Zafer Partisi’nden Sedat Peker’in iddialarına suç duyurusu
﻿Zafer Partisi’nden Sedat Peker’in iddialarına suç duyurusu
﻿İstanbul Kültür Üniversitesi personel alacak
﻿İstanbul Kültür Üniversitesi personel alacak
﻿İstanbul Kültür Üniversitesi personel alacak
﻿Türk Milli Takımına yapılan saygısızlığı Ergin Ataman açıkladı
﻿Türk Milli Takımına yapılan saygısızlığı Ergin Ataman açıkladı
﻿Türk Milli Takımına yapılan saygısızlığı Ergin Ataman açıkladı
﻿Otobüsün önüne kırdı, takla atarak sürüklendi: 4 yaralı
﻿Otobüsün önüne kırdı, takla atarak sürüklendi: 4 yaralı
﻿Otobüsün önüne kırdı, takla atarak sürüklendi: 4 yaralı
﻿Bariyerlere çarpıp takla attı: 3 yaralı
﻿Bariyerlere çarpıp takla attı: 3 yaralı
﻿Bariyerlere çarpıp takla attı: 3 yaralı
﻿Seyir halindeki otomobil alev aldı
﻿Seyir halindeki otomobil alev aldı
﻿Seyir halindeki otomobil alev aldı
﻿Karaciğeri doğal bir şekilde temizlemek için ipuçları. Karaciğer nasıl temizlenir?
﻿Karaciğeri doğal bir şekilde temizlemek için ipuçları. Karaciğer nasıl temizlenir?
﻿Karaciğeri doğal bir şekilde temizlemek için ipuçları. Karaciğer nasıl temizlenir?
﻿Beşiktaş'a müjdeli haber. Genç yıldızı takıma katılıyor
﻿Beşiktaş'a müjdeli haber. Genç yıldızı takıma katılıyor
﻿Beşiktaş'a müjdeli haber. Genç yıldızı takıma katılıyor
﻿Ay’a gidecek olan rokete yıldırım düştü: İşte o anlar
﻿Ay’a gidecek olan rokete yıldırım düştü: İşte o anlar
﻿Ay’a gidecek olan rokete yıldırım düştü: İşte o anlar
﻿Boğaziçi Üniversitesi personel alacak
﻿Boğaziçi Üniversitesi personel alacak
﻿Boğaziçi Üniversitesi personel alacak
﻿İstanbul'da herkesin kıraathane sandığı yer kumarhane çıktı
﻿İstanbul'da herkesin kıraathane sandığı yer kumarhane çıktı
﻿İstanbul'da herkesin kıraathane sandığı yer kumarhane çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.