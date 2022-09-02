İkinci elde pes dedirten yöntem. Araçların beyinlerine böyle müdahale ediyorlar

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ikinci el otomobiller ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre dolmadan satılamayacak.

Düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Ticaret Bakanlığı uygulamayı 6 ay uzatabilecek.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Galericilerin fahiş fiyatlarla sıfır araç satmasının önüne geçmek için getirilen ‘6 ay ya da 6 bin kilometre’ şartı bypass oldu. Fırsatçı galericiler ve işbirlikçi bayiiler bu şartı aşmak için hileleri devreye soktu. Kısıtlamanın yürürlüğe gireceği 15 Eylül tarihi yaklaşmasına rağmen elindeki araç stokunu eritemeyen fırsatçılar birden fazla hileyi devreye aldı.

EKSPERTİZLER BU OYUNLARI FARK EDEMİYOR

Oto ekspertizlere göre ilk hile aracın kilometresi ile oynamak. Araçların beyinlerine müdahale ettiren galericiler, sıfır olan kilometreyi 6 binin üzerine çıkarıyor. Kilometre değişikliği ancak çok uzman ekspertizler tarafından dikkatle incelenirse fark edilebiliyor. Yeterli bilgisi olmayan ekspertizlerin bu oyunları fark etmesi zor.

500 LİRA KARŞILIĞINDA KİLOMETRE YÜKSELTİYORLAR

Sektörde uzun yıllardır faaliyet gösteren bir ekspertiz şu ifadeleri kullanıyor: “Yeni getirilen düzenlemeyle insanlar kilometrelerde oynamalar yapıyor. 6 bin kilometre sınırlamasından önce de kilometrelerle oynanıyordu. Ama o zaman kilometreler düşürülüyordu. Sadece dijital gösterge olmasına gerek yok, manuel göstergesi olan araçlarda da bu kilometre değişikliği yapılıyor. 500 lira karşılığında kilometre yükseltenler var. Yapılan bu değişiklikleri ekspertizler anlayabiliyor. Biz sadece, alıcı kişiye kilometresi yükseltilmiş ya da düşürülmüş diye bilgilendirme yaparız.”

NOTERLERDE YOĞUN MESAİ

Stokları eritemeyen fırsatçıların diğer metodu ise devir oyunu. Pek çok stokçu elindeki araçları anne, baba, çocuk, yeğen veya akrabalarından herhangi birinin üzerine devrini gerçekleştiriyor. 15 Eylül sınırını devirle aşan galericiler, bu tarihten sonra da araçları istediği gibi satabilecek. Noterlerin son günlerde bu devirler yüzünden yoğun mesai yaptığı ifade ediliyor.

İKİZ ARAÇ OYUNU

Ekspertizler, satışlarda ikiz araç oyununa da başvurulabileceği konusunda uyarıyor. 6 bin km’yi aşan aynı marka ve model bir aracın ekspertize sokulup her şey normalmiş gibi gösterilebileceğini belirtiyor. Ekspertizler, bu konuda tüm ekspertizler ve noterlerin dikkatli olması gerektiğini ifade ediyor.