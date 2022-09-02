Otomobil satışlarında sert düşüş

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, Ağustos ayında geçen yıla göre yüzde 17.3 daraldı. Bu dönemde 48 bin 336 araç satışı gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) "Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu"na göre Ağustos ayında 35 bin 230 adet otomobil, 13 bin 106 adet hafif ticari araç satıldı.

Ağustos ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 17,3 daraldı. Otomobil pazarında daralma yüzde 21,3 ile hafif ticari araç pazarının oldukça üzerinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde hafif ticari araç pazarı yüzde 4,3 küçüldü.

Sekiz aylık dönemde de satışlar yüzde 8,5 daraldı ve 458 bin 446 adede geriledi. Bu dönemde otomobilde yüzde 9,4, hafif ticaride yüzde 5,2'lik daralma yaşandı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 18,2 azaldı. 10 yıllık ortalama satışlara göre otomobil pazarı yüzde 21,1, hafif ticari araç pazarı, yüzde 9,2 geriledi.

SEGMENT BAZINDA SATIŞLAR

Pazarın yüzde 88,3’ü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 176.358 adetle yüzde 49,7 pay, B segmenti otomobiller 134.896 adetle yüzde 38 pay aldı.

GÖVDE TİPLERİNDE SUV İLK SIRADA

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise pazarda en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 40,2 pay, 142.559 adet) oldu. SUV otomobilleri; yüzde 36,9 pay ve 130.856 adet satış ile Sedan, yüzde 20,8 pay ve 73.840 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

BENZİNLİ TERCİHİ DEVAM ETTİ

Otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, benzinli otomobil satışları 250.401 adetle yüzde 70,6 pay, dizel otomobil satışları 60.316 adetle yüzde 17 pay, hibrit otomobil satışları 34.265 adetle yüzde 9,7 pay, otogazlı otomobil satışları 6.278 adetle yüzde 1,8 pay aldı. 3.283 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

Bu dönemde otomatik şanzımanlı otomobiller; 275 bin 308 adetle yüzde 77,7 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 79 bin 235 adetle yüzde 22,3 pay aldı.

Hafif ticari araç pazarında ise gövde tipine göre; van gövde tipi yüzde 74,4 pay ve 77.310 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 13,5 pay ve 14 bin 020 adetle 2. sırada yer aldı.

YÜKSEK FİYAT VE KREDİ ZORLUĞU SATIŞLARI ZORLUYOR

Dünya Gazetesi’nin haberine göre; Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç satışlarındaki daralmaya yönelik değerlendirme yapan ODD Başkanı Ali Haydar Bozkurt, “Araç bulunurluğundaki sıkıntılar hala devam etmekle birlikte, ağustos ayında böylesine düşük toplam satış âdetinin gerçekleşmesinde öne çıkan iki ana sebep daha var artık. Birincisi; artık bu fiyatlardan araç alacak perakende müşterisi azaldı. İkincisi; krediye ulaşmada yaşanan zorluk hem perakende hem de kurumsal müşterilerin araç almasını zorlaştırmaya başladı” diye konuştu.

“MATRAH GÜNCELLEMESİ OLMAZSA DARALMA SÜRER”

Bozkurt, krediye ulaşımda bir rahatlama olmaması ve matrah güncellemesi yapılmaması halinde, önümüzdeki aylarda da satışların bu şekilde düşük seyretmesini öngördüklerini dile getirdi.