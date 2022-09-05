İkinci el araba fiyatları artacak mı düşecek mi? Opel genel müdürü açıkladı

Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen bir basın toplantısında sektör hakkında konuştu.



Dünya’nın aktardığına göre Girgin, ÖTV konusunda çok yakında bir müdahale olmasını beklediğini söyledi. Girgin, “ÖTV’yle ilgili değişiklik olmayacağı yönündeki görüşlere katılmıyorum. Hem vergi dilimlerinin artırılması hem de baremlerin yükseltilmesi konusunda güncelleme olacağını öngörüyorum.” dedi.



SİYASETİN GÜNDEMİ DE ÖTV

Türkiye, dünyada otomobil vergisinin en yüksek olduğu ülke konumunda. ÖTV aracın motor büyüklüğü ve fiyatına göre satış fiyatının yüzde 45’den başlayarak yüzde 220’ye kadar çıkabiliyor. Yüksek oranlar nedeniyle birçok modelde fiyatın yarıdan fazlasını vergi oluşturuyor. Bazı modellerdeyse bu oran aracın çıplak fiyatının üç katına ulaşıyor.



Döviz kurlarındaki hızlı artış nedeniyle Türkiye’de otomobil pazarının büyük kısmını oluşturan 1600 cc’nin altındaki grupta yüzde 50’lik dilimde neredeyse model kalmayınca hükümet ocakta ÖTV düzenlemesine gitmişti.



Merkezi yönetim bütçe gelirlerinin yüzde 6’sını oluşturan araçtan alınan yüksek ÖTV’ler siyasetin de konusu.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu temmuzda ÖTV vaadinde bulunmuş, iktidara geldiklerinde ÖTV’yi sadece lüks araçlarda kullanacaklarını söyleyip ”Biliyorsunuz, gençlerin ilk sıfır araba alımları için ÖTV yok demiştim, o baki. Hafif ticari araçlarda da vergileri indireceğiz. Tek yapmanız gereken şimdilik araba alımını ötelemek. Ve kısa bir süre iktidarımızı beklemek. Araba almayın. Geldiğimizde halkımızın en çok rağbet gösterdiği araç segmentlerinde, ÖTV’yi çizeceğiz. ÖTV’yi de lüks araç alanlara uygulayacağız.” demişti.



Kılıçdaroğlu’nun açıklamasının hemen ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ÖTV’yi sıfıra indirme ve üç katına kadar artırma yetkisi verilmişti.



"YATIRIM AMAÇLI ALIMLAR NEREDEYSE BİTTİ"

Öte yandan, tüketiciler sürekli yükselen fiyatlar ve satılacak ürün bulunamaması nedeniyle geçen yıldan bu yana taşıtları tüketim aracından ziyade bir yatırım aracı olarak görmeye başladı.



Opel Genel Müdürü Girgin, mayıstaki bir lansmanda ihtiyaç amaçlı otomobil alımlarının yüzde 70’in altına düştüğünü belirterek alımların genelinin yatırım amaçlı olduğunu söylemişti.



Girgin, şimdiyse durumun değiştiğini ve yatırım amaçlı alımların neredeyse bittiğini belirterek şöyle konuştu: “Henüz resmi analiz sonuçlarımız elimize ulaşmadı ancak, ağustosta yatırım amaçlı araç alan müşteri adeti sıfıra yaklaştı. Bunun iki önemli nedeni var; birincisi alım gücü artık araç açısından iyice diplerde, çok düşük bir seviyeye geldi. İkincisi hepimizin yaşadığı bu ÖTV muhabbetleri insanların kafasını karıştırdı.”



"İKİNCİ ELDE FİYATLAR ARTABİLİR"

Ticaret Bakanlığı’nın ikinci el araç satışlarına yönelik düzenlemesi 16 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Buna göre, ikinci el kara taşıtı ticaretiyle uğraşanlar, otomobil ve arazi taşıtlarını, ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre geçmedikçe 1 Temmuz 2023 tarihinden önce doğrudan veya dolaylı olarak pazarlayamayacak veya satamayacak. Bakanlık, bu tarihi altı aya kadar uzatmaya yetkili olacak.



Bu değişikliğin sektöre etkisini ve araç fiyatlarını değerlendiren Girgin şunları söyledi: “Bu düzenlemenin sıfır araç satışlarına önemli bir etkisini görmedik. Müşteri portföyümüz biraz filtrelendi sadece. Galerilerin müşterisi azaldı. Şu anda galerilerin önceliği 15 Eylül’e kadar sıfır km. araçlarını satmak. Bu nedenle kısa dönemde ikinci el fiyatlarında yaklaşık yüzde 5 düşüş olabilir. Ancak, eğer yeterli sıfır araç tedariki sağlanmazsa, bulunabilirlik nedeniyle ikinci el fiyatları aksine daha da yukarı gider.”



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