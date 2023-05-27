İkinci el otomobilde cep yakan fiyat artışı. İşte enflasyonun göstergesi

İkinci el otodaki fiyat artışları neredeyse sıfır araç fiyatlarını yakalamak üzere çünkü bir yıllık artış oranı yüzde 83 olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi Gazetesi'nden Aysel Yücel'in haberine göre, Otomotiv sektöründe sıfır kilometre araçlarda yaşanan arz sorunu ve yüksek enflasyon, ikinci el otomobilleri kısa zamanda en fazla kazandıran yatırım enstrümanlarından biri haline getirdi. Otomotiv veri ve analiz şirketi Cardata, son bir yılda ikinci elde fiyatı en çok değer kazanan otomobil segmentlerini ve modellerin derledi. Bu dönemde en fazla kazandıran modeller, orta sınıf sedan otomobiller oldu.

YÜZDE 83'LÜK FİYAT ARTIŞI

Cardata’nın verilerine göre, Türkiye’de en çok satan ikinci el araçların fiyatı, Mayıs 2022-Mayıs 2023 arasında ortalama yüzde 83 artış gösterdi. 2022'nin mayıs ayında ortalama ikinci el fiyatları 411 bin TL olurken, bu yılın aynı döneminde ise bu rakam 754 bin TL’ye yükseldi. C segmentinde ise fiyat artışı daha hızlı oldu. Son bir yılda C segmenti araçların fiyatları yüzde 89 arttı. Mayıs 2022’de ortalama 303 bin TL olan C segmenti ikinci el otomobil fiyatları, Mayıs 2023’te yıllık bazda ise 572 bin TL’ye yükseldi. Sıfır kilometre araçlarda SUV’ların payı sedan otomobilleri geçerken, ikinci el araç piyasasında en fazla sedan otomobillerin talep gördüğü dikkat çekti.

İLAN SİTELERİNDEKİ FİYATLAR GERÇEKLERDEN UZAK

Cardata CEO’su Hüsamettin Yalçın, bir modelin ikinci el fiyatını belirleyen temel faktörün kuşkusuz o aracın piyasada gördüğü talep olduğunu hatırlatırken, Türkiye’de alım gücünün düşmesinin, talebi daha ulaşılabilir araçlara yönlendirdiğine dikkat çekti. Diğer yandan, Türkiye’de son 10 yıldır fiyatların belirlenmesinde ilan sitelerinin de etkili olduğunu vurgulayan Yalçın, “Fiyatların belirlenmesinde bayi ve galeri yani satıcılardan bu iş ilan sitelerine kaydı. İlan sitelerindeki araç fiyatlarına bakarak aracın değeri belirleniyor. Maalesef piyasanın gerçeklerinden uzaklaşılıyor, aracın fiyatını belirleniyor” dedi. Aracın sıfır kilometre fiyatındaki artış da ikinci el değerine etki eden önemli bir unsur olduğunu belirten Yalçın, yedek parça bulunurluğu ve markanın servis ağı gibi faktörlerinde araca olan talebi dolayısıyla fiyatı etkiliyor.

FİYATLARDA DÜŞÜŞ BEKLENMİYOR

İkinci el otomobil piyasasının önemli isimlerine göre fiyatlarda düşüş beklenmiyor. Talebin yüksek olduğu belirtilirken, kur artışına göre fiyatların da artacağı ifade ediliyor