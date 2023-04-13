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İkinci el otomobil piyasası da zamlardan sonra çıldırdı. Mart ayı verileri açıklandı

Mart ayı verilerine göre ikinci el otomobil piyasasında ilan adetleri yüzde 7 artarken fiyatlar da bir önceki aya göre 4,3 arttı.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 09:55
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İkinci el otomobil piyasası da zam yağmuruna takıldı

İkinci el otomobil piyasası da zamlardan sonra çıldırdı. Mart ayı verileri açıklandı
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Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, otomobil piyasasında hareketlilik sürüyor. Çip krizi, döviz kurunda yaşanan sorunlar nedeniyle otomobil fiyatları uçtu.

Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, Ocak-Mart 2023 toplamında satışlarda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 36 artış kaydedildi.

Mart 2023'te Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında tekil 360 bin 458 adet aracın ilanı yayınlandı. Geçen senenin mart ayı ile karşılaştırıldığında ilan adetleri yüzde 7 arttı.

189 BİN 643 ADET SATIŞ GERÇEKLEŞTİ

İlanı yayınlanan araçların yüzde 53’ü satıldı. Böylece 2023 yılı mart ayında bir önceki yılın mart ayına göre yüzde 28'lik artışla 189 bin 643 adet satış gerçekleşti.

SATIŞLAR GİDEREK ARTIYOR

Satışlarda otomobillerin payı yüzde 81 ve hafif ticari araçların payı yüzde 19 olarak belirlendi. Mart ayında şubat ayına kıyasla satışlar yüzde 50 artarken, Ocak-Mart 2023 toplamında satışlarda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 36 artış kaydedildi.

FİYATLAR DA YÜZDE 4,3 ARTTI

İkinci el online pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 32 markanın 253 modeline ait 2 bin 23 varyantının 2010-2022 model yıllarındaki 123 bin 663 adet ilanın fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, mart ayında 2. el online binek ve hafif ticari araç pazarında perakende fiyatların bir önceki aya göre yüzde 4,3 arttığı gözlendi.

İKİNCİ EL ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞLARI 592 OLDU

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, Mart 2023'te en yüksek payı 118 bin 175 adetlik satışla dizel otomobiller aldı.

Dizel otomobilleri, 63 bin 288 satışla benzinli ve 4 bin 102 adetle oto gazlı otomobiller takip etti.

Hibrit otomobillerin satış adedi 3 bin 486, ikinci el elektrikli otomobil satışları 592 oldu. Geçen yılın mart ayında 379 adet ikinci el elektrikli otomobil satılmıştı.

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