İkiz çocukları olan adam birinin babası çıktı. Esra Erol’un programında tıp tarihine geçen olay

Esra Erol'da programında tıp tarihinde yüz milyonda bir yaşanan olay yaşandı. Yasak aşkından ikizleri olan adam, yapılan DNA testin sonucunda sadece ikizlerden bir tanesinin babası çıktı.

İkiz çocukları olan adam birinin babası çıktı. Esra Erol’un programında tıp tarihine geçen olay

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran Betül Yurulmaz, eşi Veysel Yurulmaz'ın kendisini aldattığını söyleyerek yardım istedi. 3 yıl önce Batman'dan İstanbul'a çalışmak için gelen Veysel Yurulmaz, daha önce birlikte olduğu Özge isimli bir kadından ikiz bebekleri olduğu ortaya çıktı. Eşinden boşanarak Özge'ye sahip çıkacağını söyleyen Veysel'in bebeklerine DNA testi yapıldı. Testin sonucunda ise Veysel sadece ikizlerden birinin babası çıktı.

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YASAK AŞKI İÇİN 13 YILLIK EŞİNDEN BOŞANMA KARARI ALDI

Veysel Yurulmaz, 3 yıl önce Batman'dan İstanbul'a çalışmak için gelmiş ve bir süre sonra ise Özge isimli kadından ikiz bebekleri olduğu öğrenilmişti. Taraflar günlerce Esra Erol'da programında yüzleşti. Veysel, ikizlerinin annesi Özge ile olan ilişkisine sahip çıkarak, 13 yıllık eşi Betül'den boşanmak istediğini açıkladı. Betül'ün ise boşanmak için tek bir şartı vardı. O da ikiz bebeklere DNA testi yapılmasıydı.

İKİZ BEBEKLERDEN BİRİNİN BABASI ÇIKTI

İkiz bebeklerini "Bu işin içine sokmak istemiyorum" diyen Özge, ilk önce DNA testini reddetse de sevgilisi Veysel'in Betül'den boşanması için ikiz bebeklere DNA yapılmasını kabul etti. Veysel ve ikiz bebekler arasında yapılan DNA testi sonucunda, Veysel ikizlerden yalnızca birinin babası çıktı. Tıp dünyasını hayrete düşüren bu olayın yüz milyonda bir yaşandı öğrenildi.

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