İktidar boş kalan kasayı vergiyle dolduracak. Vatandaşın içinden geçecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İktidar boş kalan kasayı vergiyle dolduracak. Vatandaşın içinden geçecek

KDV’den, ÖTV’ye idari para cezalarına gelen zamlardan, gelir vergisi takibine kadar iktidarın boş kalan kasayı doldurmak için peş peşe yapacağı yeni vergi düzenlemeleri vatandaşın içinden geçecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve kanun teklifine dönüştürülmesi beklenen yeni vergi paketi, Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) başta olmak üzere birçok alanda geniş kapsamlı düzenlemeler içeriyor.

Bu kapsamlı düzenlemeler arasında bahşiş gelirlerinden kira gelirlerine, para cezalarının artırılmasından yem ve gübredeki KDV istisnasının kaldırılmasına kadar birçok ayrıntılı madde yer alıyor.

KDV VE ÖTV DÜZENLEMELERİ

Yeni vergi paketi, KDV ve ÖTV istisnalarının ve indirimlerinin kaldırılmasını, sınırlandırılmasını veya revize edilmesini öngörüyor. Bu kapsamda, sadece KDV, ÖTV ve harçlardan yıllık 181 milyar TL gelir bekleniyor.

ÖZEL GİDER HARCAMA BİLDİRİMİ

Paketle birlikte “Özel Gider Harcama Bildirimi” uygulaması getirilecek. Bu uygulama kapsamında, doktorlar, diş hekimleri gibi serbest meslek sahipleri ile kuaför, restoran ve kafe sahiplerinin hasılatları yakından takip edilecek. Serbest meslek ve ticari kazançlar, bir ayda üç, yılda toplam 12 defadan az olmamak üzere denetlenerek tespit edilecek.

İDARİ PARA CEZALARINA GECİKME ZAMMI

Kabahatler Kanunu’nda yapılacak düzenleme ile İcra ve İflas Kanunu’na göre takip edilen idari para cezalarını kapsayacak şekilde tüm idari para cezalarına gecikme zammı uygulanacak.

VERGİ GELİRLERİNİN TAKİBİ

Ticari veya serbest meslek faaliyetlerinde bulunan mükelleflerin sıkı takibi amacıyla düzenlemeler yapılacak. Bu düzenlemeler, vergi kaçakçılığını önlemek ve devletin vergi gelirlerini artırmak amacıyla hayata geçirilecek.

Yeni vergi paketi, kamu maliyesinin güçlendirilmesi ve bütçe açığının kapatılması amacıyla geniş kapsamlı önlemler içeriyor. Vergi düzenlemelerinin yürürlüğe girmesi halinde, vatandaşlar ve işletmeler üzerindeki vergi yükü artacak, bunun da ekonomide önemli yansımaları olacağı öngörülüyor.

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