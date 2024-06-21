‘Şu kadar yedik, bu kadar tuttu’ paylaşımlarına vergi geliyor! İzahı olmayan şeyin mizahı olur

Birbiri ardına gelen vergiler vatandaşı canından bezdirdi. Son olarak yurtdışı harcının 150 TL’den 3 bin TL’ye çıkarılacağı iddiaları herkesi şaşkına çevirdi. Sosyal medyadan büyük tepkiler yükselirken mizahi ve ironik haberler veren Zaytung, komik bir paylaşıma imza attı.

İşte o haber:

“Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yurt dışı çıkış harcının 3000 TL'ye çıkarılması yönündeki teklifine tepkiler sürerken, Türkiye bu kez de yurt dışından yapılan faturalı sosyal medya paylaşımlarına fatura tutarı üzerinden vergi getirilmesi gündemiyle sarsıldı.

Tasarıya göre yurt dışından yapılan Instagram paylaşımları için post başına 180 TL, Story başına ise 120 TL sabit ücret alınması planlanırken, yediği yemeğin ya da yaptığı market alışverişinin faturasını paylaşan kullanıcılardan da fatura tutarının %20'si oranında GHV (Göz Hakkı Vergisi) alınması planlanıyor.”

İronik vergi haberine sosyal medya kullanıcılarının yorumu:

-İşin kötüsü okurken hiç zaytung haberi gibi gelmedi iyi mi?

-Yetmez. Nispet vergisi de alınmalı.

-NAV (nefes aldı vergisi) için tahminen ne zaman düğmeye basılır acaba?

-Monaco Yacht Club’ta ıstakoz hikayesi yalan oldu.

-Olursa hiç şaşırmam.

-İzahı olmayan şeyin mizahı olur yazmaya geldim.