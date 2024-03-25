Emeklilere kara haberi Özgür Demirtaş verdi. Geri alacaklar

Kaynak: Haber3
Emeklilere kara haberi Özgür Demirtaş verdi. Geri alacaklar
Ünlü akademisyen ve ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, milyonlarca çalışanın emeklilik hayali konusunda uyararak "yalan söyleniyor, her şey berbat olacak" dedi.

Emeklilere ilişkin gelişmelerde tansiyon düşmüyor. Emeklilere zam her seçim öncesinde gündemin göbeğinde sıcaklığını koruyor. Fakat bu iş bir türlü çözülmek bilmiyor.

Emeklilerin genel seçimlerden beri beklediği seyyanen yerel seçimlerde de emekliler tarafına uğramadı.

Ünlü ekonomist ve akademisyen Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dünyadaki tüm emeklilere, siyasetçiler yalan söylüyor. Sosyal Güvenlik Sistemleri batık durumda” dedi. Demirtaş, “devlet tarafından desteklenmediği sürece üstüne çökecek bir saadet zinciri” ifadelerini kullandı.

Söz konusu konuyla alakalı iki seçenek olduğunu belirten Demirtaş, şunları sözleri söyledi:

1) Emekli olduğunuz zaman ya size Hak Ettiğinizden az para verecekler...

2) Ya da Para Basıp, Paranızı verip, o parayı sizden enflasyon ile geri alacaklar.

Demirtaş’ın bu şekilde yaptığı paylaşım ilerleyen süreçlerde daha da zorlu süreçlerin yaşanabileceği düşüncesini akıllara getiriyor.Büyüyen ekonomik kriz vatandaşın sırtındaki kamburunu daha da büyütüyor. Hem emekli hem dar gelirli bu enflasyonist ortamda en çok zarara uğrayanlardan oluyor.

ozgurtwet.jpg

İlgili Haberler
Sandık görevlileri bu kaleme dikkat
Erdoğan 'Emeklilerin alım gücünü önümüzdeki yıldan itibaren artıracağız' dedi
81 ilin tamamında yasaklanacak! Yastık altında altın birikimi yapanlar dikkat
İktidar Diyanet’le ters düştü: Banka promosyonunun neden caiz olmadığını anlattı
Bankaların mevduat faiz oranları belli oldu. İşte o oranlar
Son Haberler
Balıkesir'de 15 dakikalık yağış yolları göle çevirdi Gündem
Balıkesir'de 15 dakikalık yağış yolları göle çevirdi
Beşiktaş yarı finale yükseldi Spor
Beşiktaş yarı finale yükseldi
Türk hakemliğinin kaderini belirleyecek seçim. Fatih Sabovic yazdı Spor
Türk hakemliğinin kaderini belirleyecek seçim. Fatih Sabovic yazdı
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama Yerel Haberler
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Bingöl'de dağda mahsur kalan 2 avcı askeri helikopterle kurtarıldı Gündem
Bingöl'de dağda mahsur kalan 2 avcı askeri helikopterle kurtarıldı
Sandık görevlileri bu kaleme dikkat Gündem
Sandık görevlileri bu kaleme dikkat
ÇBK Mersin hata yapmadı yarı finale çıktı Spor
ÇBK Mersin hata yapmadı yarı finale çıktı