Emeklilere kara haberi Özgür Demirtaş verdi. Geri alacaklar

Emeklilere ilişkin gelişmelerde tansiyon düşmüyor. Emeklilere zam her seçim öncesinde gündemin göbeğinde sıcaklığını koruyor. Fakat bu iş bir türlü çözülmek bilmiyor.

Emeklilerin genel seçimlerden beri beklediği seyyanen yerel seçimlerde de emekliler tarafına uğramadı.

Ünlü ekonomist ve akademisyen Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dünyadaki tüm emeklilere, siyasetçiler yalan söylüyor. Sosyal Güvenlik Sistemleri batık durumda” dedi. Demirtaş, “devlet tarafından desteklenmediği sürece üstüne çökecek bir saadet zinciri” ifadelerini kullandı.

Söz konusu konuyla alakalı iki seçenek olduğunu belirten Demirtaş, şunları sözleri söyledi:

1) Emekli olduğunuz zaman ya size Hak Ettiğinizden az para verecekler...

2) Ya da Para Basıp, Paranızı verip, o parayı sizden enflasyon ile geri alacaklar.

Demirtaş’ın bu şekilde yaptığı paylaşım ilerleyen süreçlerde daha da zorlu süreçlerin yaşanabileceği düşüncesini akıllara getiriyor.Büyüyen ekonomik kriz vatandaşın sırtındaki kamburunu daha da büyütüyor. Hem emekli hem dar gelirli bu enflasyonist ortamda en çok zarara uğrayanlardan oluyor.