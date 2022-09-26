İktidar itibardan tasarruf etmedi. 1 milyar 454 milyon harcandı. Vatandaşa tasarruf tavsiye edildi ama...

Kamunun taşıt alımlarına kısıtlama getiren tasarruf genelgeleri hemen her yıl kağıt üzerinde kalırken Devlet Malzeme Ofisi (DMO) 1 No’lu Satınalma Daire Başkanlığı’nın verileri de araç alımı için harcanan fahiş paraları açığa çıkardı. DMO’nun kamuda kullanılması amacıyla 2018-2021 döneminde satın aldığı taşıtlar için toplam 1 milyar 454 milyon 734 bin TL ödeme yaptığı öğrenildi.

Birgün Gazetesi’nden Mustafa Bildircin’in haberine göre, AKP’nin ekonomik krizi önlenemez hale getiren politikaları, milyonlarca yurttaşı yoksulluğa sürükledi. İktidar, hemen her krizde yurttaşa, ‘kemer sıkmayı’ öğütlese de kamunun harcamalarından tasarruf edilmedi. Cumhurbaşkanlığı’nca yayımlanan ve kamunun araç ve taşınmaz satın alımları ile kiralamalarına kısıtlama getirilen genelgeleri, bakanlıklar ve AKP’li yerel yönetimlerce kâğıt üzerinde bırakıldı. Hemen her AKP’li belediye, fahiş paralarla satın alınan ya da kiralanan makam araçları ile gündeme geldi. Kamu kurum ve kuruluşlarının mal ve hizmet ihtiyaçlarının tedariki ile dağıtımdan sorumlu olan Devlet Malzeme Ofisi’nin verileri de taşıt alımları için harcanan paranın büyüklüğünü gözler önüne serdi. DMO 1 No’lu Satınalma Daire Başkanlığı’nın mali verilerine göre, 2018 yılında taşıt alımı için 270 sipariş karşılandı. Müdürlüğün 2018 yılında kamu adına aldığı taşıtların toplam maliyeti 297 milyon 83 bin 401 TL oldu.

Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesi’nin yayımlandığı 2019 yılında taşıt alım sayısı az da olsa düştü. Buna göre, 2019 yılında DMO, 179 adet sipariş üzerine 242 milyon 661 bin 19 TL’lik taşıt satın aldı.

Taşıt alımı için harcanan parada 2020 ve 2021 yıllarında yaşanan artış ise dikkati çekti. DMO, 2020 yılında taşıt alımı için 450 milyon 135 bin 630 TL para döktü. 2020 yılındaki toplam sipariş adedinin ise 247 olduğu bildirildi.

DMO 1 No’lu Satınalma Daire Başkanlığı, taşıt alımı için 2021 yılında rekor harcamaya imza attı. Kamu kurum ve kuruluşlarından toplam 264 araç siparişinin toplandığı 2021 yılında DMO’nun harcadığı para kayıtlara, 464 milyon 854 bin 863 TL olarak geçti. Böylelikle DMO’nun 2018 ve 2021 yıllarını da kapsayan dört yılda taşıt alımı için harcadığı para 1 milyar 454 milyon 734 TL’ye ulaştı.