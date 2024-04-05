Mustafa Ceceli saç ektirdi! Son hali şaşırttı

Son zamanlarda, erkek ünlüler arasında popüler hale gelen saç ekimi trendi, estetik değişikliklerle dikkat çekiyor.

Rafet El Roman ve Cenk Eren gibi isimlerin dönüşümleri konuşulurken, Mustafa Ceceli de saç ekimi yaptırarak yeni bir görünüme kavuştu.

Bu değişiklik, ünlü şarkıcının hayranlarını oldukça şaşırttı. Türk pop müziğinin sevilen ismi, hit şarkıları ve unutulmaz albümleriyle tanınan Mustafa Ceceli, saç ekimi sonrası değişen imajıyla gündeme geldi.

Yeni imajıyla herkesi şaşırtan Ceceli'ye sosyal medyada çeşitli tepkiler geldi; bazıları 'Bu ne hal?', 'Sana ne olmuş?' gibi yorumlarla şaşkınlıklarını dile getirdi.