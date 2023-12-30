İktidarın trolü Araplara yalvardı. Mine Kırıkkanat 40 yıl unutulmayacak yalama cevabını verdi

İktidar trolü Mert Armağan, Suudi Arabistan'da yaşanan kriz üzerine Araplara yalvardı. Armağan Canlı yayında şu ifadeleri kullandı;

“Arap kardeşlerim, buraya Türk halkı adına size yalvarmaya geldim. Türkiye’deki tek Müslüman lider Erdoğan, biz gidersek Atatürk destekçileri gelecek.”

Gazeteci Mine Kırıkkanat, İktidar trolü ismi X üzerinden yaptığı paylaşımda yerden yere vurdu;

Kırıkkanat paylaşımında, “Yalvarmak yetmez, kardeşlerinin ayaklarını da yalasın parmak aralarını unutmasın” dedi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Suudi Arabistan’ın Riyad şehrinde oynanması planlanan Süper Kupa maçında Suudi yetkililerin Atatürk pankartına izin vermemesi krize neden oldu. Rezalet kararın ardından Fenerbahçe ve Galatasaray dik duruş sergiledi ve maça çıkmadı.

Takımlar Türkiye’ye dönerken karşılaşma ileriki bir tarihe ertelendi. Türkiye’de büyük tepkiler toplayan olay dünya basınında da geniş yakın uyandırdı.