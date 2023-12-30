İlber Ortaylı mezarda savaşıp kazanan adamı açıkladı. Celal Şengör canlı yayında anlattı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Gizem Ertürk
İlber Ortaylı mezarda savaşıp kazanan adamı açıkladı. Celal Şengör canlı yayında anlattı
Celal Şengör'ün İlber Ortaylı'dan alıntıladığı "Atatürk mezardan savaşıyor ve kazanıyor.” Sözlerini paylaştığı video tekrar viral oldu.

Suudi Arabistan’da Galatasaray ve Fenerbahçe ile karşılaşmasında "Yurtta sulh cihanda sulh" yazılı pankarta, Atatürk posterlerine izin verilmemesi üzerine kriz çıktı.

Takımlar geri adım atmayarak sahaya çıkmadı ve Türkiye’ye geri döndü.

Bu rezalet gündemdeyken Celal Şengör'ün canlı yayında İlber Ortaylı'dan alıntıladığı "Atatürk mezardan savaşıyor ve kazanıyor" sözleri yeniden viral oldu.

Şengör videoda şunları diyor:

Sevgili kardeşim İlber Ortaylı'nın bir lafını hatırlayacağım size. İlber bir gün dedi ki 'Adam mezardan savaşıyor ve kazanıyor' dedi. Bu büyük adama sahip olmuş olmakla hepimiz iftihar edelim.

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NELER OLDU?

Suudi Arabistan’da oynanan Süper Kupa maçında yönetimin Atatürk pankartına izin vermemesi krize yol açtı. Rezalet karar sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe geri adım attı.

Takımlar Türkiye’ye dönerken maç iptal oldu. Türkiye’de büyük tepkiler toplayan olay dünya basınında da yer aldı.

Suudilerden art arda skandal açıklamalar gelirken T.C. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Arabistan'da yaşanan skandal olay sonrası paylaştığı yazıda takımları suçladığı görüldü.

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