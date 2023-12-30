TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi İstanbul'a döndü ilk açıklamayı yaptı

Arap yetkililerin Atatürk'e karşı tutumunun ardından Fenerbahçe ve Galatasaray ortak kararla sahaya çıkmamış, Süper Kupa maçı ertelenmişti. Yaşanan rezaletin ardından eleştiri okları Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye çevrilmiş, istifa çağrısı yapılmıştı.

TFF Başkanı Büyükekşi, Suudi Arabistan'dan kalkan uçakla İstanbul'a geldi.

Havalimanının çıkışında kendisini kalabalık bir medya ordusu bekliyordu. Açıklama yapması beklenen Büyükekşi sadece, "İyi seneler diliyorum. Gereken açıklamaları dün yaptık zaten" dedi. Bunun üzerine yaşadığı rahatsızlık sonrası sağlık durumunun sorulması üzerine Mehmet Büyükekşi, "Şimdi daha iyiyim" ifadesini kullandı.

Mehmet Büyükekşi daha sonra kendisini bekleyen araca binerek uzaklaştı.