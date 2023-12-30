Arapların ruh ikizi Yeliz'i şoförlükten vekilliğe taşıyan sır ortaya çıktı

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Arapların ruh ikizi Yeliz'i şoförlükten vekilliğe taşıyan sır ortaya çıktı
Atatürk’ün ‘Yurtta sulh cihanda sulh’ sözünü hedef alan Arapların ruh ikizi AKP’li Çamlı’nın, Erdoğan’ın şoförlüğünden milletvekili yapıldığı iddia edildi.

Dün akşam Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa Finali’nde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bulunduğu tişörtler ve pankartlarına Arap yetkililer izin vermeyince, iki kulübün yöneticileri sahaya çıkmayarak ülkeye dönme kararı aldı.

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ATATÜRK'ÜN SÖZÜNÜ 15 TEMMUZLA İLİŞKİLENDİRİP 'TANTANA' DEDİ

Kamuoyunda "Yeliz" lakabıyla tanınan ve her fırsatta Arap sempatizanlığı yapan AKP’li eski Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, sosyal medya hesabından kriz hakkında tepki çeken bir paylaşıma imza attı. İki takımın maça çıkması esnasında kullanmayı planladığı pankartta bulunan Atatürk’ün hafızalara kazınan “Yurtta sulh cihanda sulh” sözünü 15 Temmuz ile ilişkilendirerek Atatürk’ü hedef aldı.

Çamlı, paylaşımında şu hadsiz ifadeleri kullandı:

"'Yurtta sulh cihanda sulh' lafını en son 15 Temmuz ihanetinde duymuştuk... Yine bir tantanadır gidiyor..."

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ŞOFÖRLÜKTEN VEKİLLİĞE NASIL TAŞINMIŞ

Arapların ruh ikizi Yeliz’in açıklamasına çok sayıda tepki yağarken Oğuzhan Atsız, Çamlı hakkında şok bir iddia öne sürdü. Çamlı’nın geçmişte Erdoğan’ın şoförüyken milletvekili yapıldığını söyledi.

Oğuzhan Atsız’ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Bu adam Erdoğan’ın arabasının tamponu telle bağlıyken makam şoförüydü. Erdoğan Mercedes’e binince arabanın bundan akıllı olduğunu gördüler ve bunu şoförlükten alıp meclise gönderdiler.”

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