Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Aleviliğini yaşa ama anlatmaya gerek yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.

ERDOĞAN’DAN ‘ALEVİLİK’ ÇIKIŞI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun genç seçmene "Ben Aleviyim" diyerek ahlak ve erdem üzerinden tercihte bulunma çağrısı yaptığı videoyu hatırlatan Erdoğan, "Bizim Alevi'ye de saygımız var, her türe saygımız var" sözleri dikkat çekti. Erdoğan, "Bunu söylemene ne gerek var? Sen Aleviliğini yaşa ama anlatmaya gerek yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şu şekilde:

“Geçtiğimiz günlerde yaşadığım rahatsızlık nedeniyle dünyanın ve ülkemizin dört bir yanı gibi Ankara'nın her mahallesinden, her hanesinden yükselen dualara layık olmaya çalışıyoruz.“

“MELİH KARDEŞİMİZİN GAYRETİYLE ANKARA’YI SUSUZLUKTAN KURTARDIK”

Erdoğan konuşmasında, “Gelirken bir bilboard gördüm, Ankara daha iyi hizmete layık diyor. Dün baktım İzmir’de de bay bay Kemal bunu yazmış İzmir’e iyi hizmete geliyoruz diyor. İstanbul için de aynı şeyi söylüyor. İstanbul’a Ankara’ya 4 yılda ne yaptınız. İzmir bir yağmur görmesin. CHP’yi tanımak istiyorsanız 3 kelime yeter. Çöp, çukur, çamur… İstanbul’u bunlardan bu kardeşiniz kurtardı. Çöp dağlarından, çukurlardan kurtardık. Hepsini geç susuzluktan kurtardık. Ankara susuz değil miydi? Burada da Melih kardeşimizin gayretiyle Ankara’yı susuzluktan kurtardık. Bunları biliyorsunuz, bunları bilmeyenlere hatırlatmak şart” dedi.

“ŞİMDİ 9’LU MASA OLDULAR”

“Önceleri almamışlardı sonradan HDP'yi yanlarına kattılar. Yetmedi iki belediye başkanını aldılar yanlarına. Önce 6'lı masaydı, sonra 7'li masa oldular, şimdi 9'lu masa oldular. O da yetmeyecek.

Daha önceden Ankara terör örgütü tarafından yapılan kanlı saldılarla sindirilmek istenmişti. Ankara asla pes etmedi, alçaklar karşısında asla diz çökmedi. Şimdi Ankara yeni bir destan yazmaya hazırlanıyor.

Bir tarafta FETÖ'nün Ankara'yı bombalayan eli kanlı katillerini cezaevinden çıkarıp aramıza gönderme sözü verenler var. Biz bu görevde olduğumuz sürece ne Selo çıkabilir, ne de evlat yavru katili çıkabilir.

Bunların gözlerini öyle bir hırs bürümüş ki PKK mensuplarının siyasi uzantılarıyla pazarlıklara oturdular. Bay bay Kemal var, Meral Hanım var, HDP var, Davutoğlusu var, bebecanı var, Ankara Büyükşehir, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlarını konuşmak yersiz, onlar da var. Önce Allah’a sonra milletime inanıyorum.”

“SSK’YI BATIRDI”

“Ne diyor bay bay Kemal Londra'dan 300 milyar dolar getirecekmiş. Sen şu anda hangi görevdesin, nasıl oluyor da olmayan bir şeyi getiriyorsun. Herhalde zamanında esrar, eroin göndermişler ki bunların bedelini geri döndürme gayreti var. Şimdi bu 300 milyar doların hesabını 14 Mayıs'ta sormaya var mıyız? Yurt içinde eli kalem tutanların buna inanması mümkün mü?

Ankara bu sinsi, kirli bayat senaryoya itibar eder mi? Ankara iradesini bu mankurtlara teslim eder mi? Ankara evlatlarının geleceğini bu yıkım ekibine teslim eder mi?

SSK'nın genel müdürü oldu SSK'yı batırdı. Şimdi yine çok heyecanlanmış, kendini maliye bakanı ilan etti. Gelebildiği tek yer memurluktu. Oy alabilmek için herkese cumhurbaşkanlığı veriyor. Bunun adı rüşvettir. Bu rüşvetçiye 14 Mayıs'ta gereken dersi vermeye hazır mıyız?”

“ALEVİLİĞİNİ YAŞA AMA ANLATMAYA GEREK YOK “

“Buradan en çok da CHP'ye ve onunla hareket eden partilere gönül vermiş kardeşlerime seslenmek istiyorum. Bay bay Kemal CHP'yi öyle bir hale getirdi ki, bu parti kurucusu olduğu cumhuriyete ve kurucusu olan Mustafa Kemal'e hakaret edenlerin yuvasına dönüştü Kılıçdaroğlu ve şürekasının yönetimi altında CHP marjinal örgütlerin, LGBT savunucularının, küreselcilerin, mezhepçilik fitnesi çıkarmaya çalışanların koç başı haline geldi.

Ya sana kim dedi, Alevi misin, değil misin? Bizim Alevi'ye de saygımız var, her türe saygımız var. E bunu söylemene ne gerek var? Sen Aleviliğini yaşa ama anlatmaya gerek yok. Bu tablo CHP'yle hiçbir ilgimiz olmamasına rağmen bizi bile rahatsız ediyor. CHP'nin arkasına takılıp giden diğer partilerdeki kardeşlerimiz için de aynı durum söz konusu. Aynı ittifaka mensup birilerinin, her gün millete vatana bayrağa, ezana, can feda edilecek değerlere hakaretlerini bu kardeşlerimiz daha ne kadar sineye çekecek?"