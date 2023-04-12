Demokrat Partili İlay Aksoy: Türkiye kontrolsüz göç aldı ve bu kasti yapıldı

Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy katıldığı bir programda yaklaşan seçimler ve göç gibi konular hakkında konuştu. İşte Aksoy'un konuşmasından satırbaşları:

‘’TÜRKİYE KONTROLSÜZ GÖÇ ALDI VE BU KASTİ YAPILDI’’

“Türkiye, 2011’den beri kontrolsüz şekilde göç aldı ve bu durum kasti yapıldı. 5 milyon kişinin kontrolsüz bir şekilde ülkenize girmesini izin vermemelisiniz. Kamplarda tutabilirsiniz ama 81 ilinize nüfuz etmesine göz yummamalısınız. Üstelik bu insanların kimliklerini tespit etmeden şehirlere yerleştirip onlara iş kurma imkanı vermişsiniz. Göç edenlerin, kendi yerel halkınız ile rekabet içinde olmasını sağlamışsınız ve o da yetmiyormuş gibi, kayıt dışı bir ekonomi canlanmasını teşvik etmişsiniz. Bu durum, milli güvenlik sorunudur.

‘’112 FARKLI ÜLKEDEN KAÇAK GİRİŞLER YAPILDI’’

Bugün ülkemize 112 farklı ülkeden kaçak giriş yapıldı. Bu, sınırlarınızın yeteri kadar iyi korunmadığını gösterir. Suriyeliler, 2014’ten itibaren geçici koruma statüsüne alındılar. Bugün Suriye’de savaş yok ve bu insanların ülkelerine dönmeleri lazım. Siz, geçici koruma statüsünü kaldırdığınız zaman, 5 milyon kişi kaçak statüsünde olacak çünkü ülkeye resmi girişleri yapılmadı.

‘’ÜLKEYİ TERK ETSELER DE OY KULLANIYORLAR’’

1 milyondan fazla yabancı vatandaş ve göçmen ev aldı ve siz bu evleri alanlara vatandaşlık verdiniz. Evi alan kişiyle birlikte, onun eşi ve çocuğu da vatandaşlık aldı. Evi alan kişi, birkaç sene sonra evi satsa bile vatandaşlığı baki kalıyor. Bu kişiler Türkiye’yi terk etseler de, seçim zamanı oy kullanıyorlar.

‘’BU ZİHNİYET HÜDA PAR’I MECLİSE TAŞIDI’’

Bu hamlelerle birlikte toplum dönüştürülüyor. Göç edenlere baktığımız zaman, ağırlıklı olarak İslam ülkelerinden gelen, cumhuriyetin kazanımlarını benimseyemeyecek, kadının değerinin olmadığı ülkelerden gelen insanlar ağırlıkta. Bu insanların medeni kanunu ve kadın haklarını tanımaları imkansız. Bu zihniyet, HÜDA PAR’ı meclise taşıyan zihniyettir. Türkiye dönüştürülmeye çalışılıyor. Cumhuriyetin kazanımlarının olmadığı, modernlik ve çağdaşlıktan uzak bir topluma dönüşmeye başlıyoruz. Bu çok acı bir durum.

‘’PARLAMENTER SİSTEME DÖNÜLMELİ’’

Hükümet, başkanlık sistemi ile birlikte devletin yapısını kökten değiştirmeye çalıştı. Bugün liyakatlı insanlar yerine particilik yapan, devlete değil partilere sadakat gösteren insanlar görüyoruz. Parti ve devlet iç içe girdiğinde, halkın güveni kayboluyor. Bu yüzden parlamenter sisteme dönülmeli.”