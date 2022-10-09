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  • Bu kadarına da pes! “Suriyeliler kendilerine ücretsiz verilen bebek mamalarını maddi zorluk çeken Türklere satıyor”

Bu kadarına da pes! “Suriyeliler kendilerine ücretsiz verilen bebek mamalarını maddi zorluk çeken Türklere satıyor”

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy’un Şanlıurfa’da ziyaret ettiği bir at çiftliğinin görevlisi, atların yemine katıkları bebek mamalarını Suriyelilerden satın aldıkları belirterek, “Suriyeliler bizimle irtibata geçiyor, 'Bizde süt var, size lazımsa verebiliriz' diyorlar. Buradaki çiftliklerin çoğu bebek mamalarını Suriyelilerden alıyor” diye konuştu.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 18:05
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İlay Aksoy: Suriyeliler kendilerine ücretsiz verilen bebek mamalarını maddi zorluk çeken Türklere satıyor

Bu kadarına da pes! “Suriyeliler kendilerine ücretsiz verilen bebek mamalarını maddi zorluk çeken Türklere satıyor”
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Demokrat Parti’nin göç ve sosyal politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, Şanlıurfa’daki bir at çiftliğini 7 Ekim’de ziyaret etti. Aksoy, ziyarete ilişkin bir videoyu bugün basınla paylaştı. Aksoy’un sohbet ettiği çiftlik görevlisi, atların yemine bebek maması kattıklarını ve bu mamaları Suriyelilerden satın aldıkları belirterek şöyle konuştu:

"Suriyeliler bizimle irtibata geçiyor, 'Bizde süt var, size lazımsa verebiliriz' diyorlar. Buradaki çiftliklerin çoğu bebek mamalarını Suriyelilerden alıyor. İçinde 12 şişe olan bir koliyi 60 TL’ye satın alıyoruz.”

"SURİYELİLERE REÇETE İLE ÜCRETSİZ VERİLEN TAKVİYE GIDALARI YURTTAŞLARIMIZ, SURİYELİLERDEN SATIN ALMAK ZORUNDA KALIYOR"

İlay Aksoy, konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "İçler acısı bir durum. Suriyelilere devlet hastanelerinden aldıkları reçete ile eczanelerden ücretsiz verilen takviye gıdaları yurttaşlarımız, Suriyelilerden satın almak zorunda kalıyor. Suriyeliler yalnızca at çiftliklerine değil, bu ücretsiz mamaları Türkiye vatandaşlarına da satıyor. Ekonomik kriz bu noktaya geldi" dedi.

ŞANLURFA, EN ÇOK SURİYELİNİN YAŞADIĞI 3. İL

Göç İdaresi Başkanlığı’nın 8 Eylül tarihinde açıkladığı son verilere göre; Suriyelilerin en yoğun yaşadığı iller sırasıyla İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Adana, Mersin, Bursa, İzmir, Konya ve Ankara. On ilde toplam 2 milyon 830 bin 751 Suriyeli yaşarken geriye kalan 824 bin 738 Suriyeli 71 farklı şehre dağılmış durumda.

Türkiye’de en fazla Suriyelinin yaşadığı şehir olarak 551 bin 198 kişiyle İstanbul öne çıkarken bu kenti Suriye’ye sınırı bulunan Gaziantep 465 bin 756 kişi ve Şanlıurfa da 383 bin 720 kişiyle takip ediyor.

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ANZAVUR
9.10.2022 18:21
benzin doğal gaz elektrik zamları da imamoğlu yüzünden. adam petrolü gazı evinin bahçesine bir depo yapmış oraya doldurmuuuş. ah chp ah imamoğlu ah.  
 
Ferit
9.10.2022 18:21
Milletin umrumda değil. Başına gelmeden anlamıyor. Birgün ucuz bebek maması aramak için market market dolaşırsa türk milletinin aklı başına gelir.  
 
Halk
9.10.2022 18:11
Hakkım helal değildir bu böyle biline siz bizi kim sanıyorsunuz bu ülkenin öz ve öz vatandaşı niye çile çekiyor suriyeliler kadar mı değer yok onu bilelim ki öyle davranalım  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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