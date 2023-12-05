İlayda Alişan'dan sevgilisi Oğulcan Engin ile yeni paylaşım. Artık gizlileri saklıları yok

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, Miray Daner'den ayrılmasının ardından İlayda Alişan'la yeni bir ilişkiye başlamıştı. İkiliden Alişan, sosyal medya hesabından romantik bir paylaşım yaptı.

KAYNAK: Haber Merkezi
İlayda Alişan'dan sevgilisi Oğulcan Engin ile yeni paylaşım. Artık gizlileri saklıları yok

Oğulcan Engin ile Miray Daner, yaklaşık iki yıllık ilişkilerini noktalamıştı. Ayrılık sebebinin Engin'in, İlayda Alişan ile yakınlaşması olduğu iddia edilmişti.

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Yaz başından beri birlikte olan İlayda Alişan ile Oğulcan Engin önceki aylarda Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneye çıkacak olan Melike Şahin konserine el ele gelmişti.

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Muhabirlerin “Oğulcan bey hayırlı uğurlu olsun birlikteliğiniz çok yazıldı, konuşuldu. Ne söylemek istersiniz?” sorusuna “Arkadaşlar konsere geç kaldık ama biz İlayda ile zaten arkadaştık ve arkadaşlığımız sevgiye dönüştü” demişti.

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Sonunda ilişkilerini kabul eden ikili, son olarak sosyal medya hesaplarından yaptıkları bir paylaşımla adlarından söz ettirdi. Alişan, Instagram sayfasından Engin ile pozlarını peş peşe paylaşarak "Çok" notunu yazdı.

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