İlber Ortaylı Türkiye’ye olası göç tartışmalarına noktayı koydu. ‘Onu bunu dolduracak yerimiz yok’

Prof. Dr. İlber Ortaylı, İYİ Parti’nin Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlediği Maziden Atiye Milli Yükseliş Paneli'ne katıldı. Ortaylı, katıldığı panelde Türkiye'nin göç meselesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"ONU BUNU DOLDURACAK YERİMİZ YOK"

Türkiye’nin doğal kaynaklarının kendi vatandaşına dahi yetmeyeceğini vurgulayan Ortaylı, "Ziyan edecek tarlamız, su kaynaklarımız yok. Onu, bunu dolduracak yerimiz hiç yok. Çünkü kendi nüfusumuz ancak kendine yetiyor” dedi.

“TÜRKİYE KATİYEN UYGUR BÖLGESİNİ İHMAL EDEMEZ”

Türkiye’nin Uygur bölgesi hakkındaki tutumunu eleştiren ve Türkiye'nin herkesin göç edebileceği bir ülke olmadığını vurgulayan Ortaylı,

"Bizim her şeyden önce birinci problemimiz Türkçe. Türkiye yaşarsa Türk dünyası yaşıyor. Türkiye katiyen Uygur bölgesini ihmal edemez. Türkiye göç ülkesidir ama herkesin göç edebileceği bir yer değil. Biz Birleşik Devletler değiliz. Türkiye’nin içine kapatılması ve Türkçülüğün dışında garip kimlikler peşinde koşması gülünç bir şeydir. Türkiye zeytin ülkesidir. Rumeli’den göç eden çalışkan köylülerin tütüncülerin meydana getirdiği Akhisar, bugün Türkiye’nin zeytin deposudur. Türkiye öyle bir coğrafyadır ki herkesle iyi geçinmek zorunda ve kendisi kuvvetli olmak zorunda yani biz eğitimimizle, etrafa bakışımızla, ilişkilerimizle, üretim biçimimizle dikkatli yaşamak zorundayız" dedi.