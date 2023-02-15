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İlhan Mansız depremzedeler için en değerli formasını satışa çıkardı

İlhan Mansız, Senegal maçında giydiği formayı depremzedeler için açık artırmaya çıkardı

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 17:30
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İlhan Mansız o formasını depremzedeler için satıyor

İlhan Mansız depremzedeler için en değerli formasını satışa çıkardı
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Eski milli futbolcu İlhan Mansız, 2002 FIFA Dünya Kupası'nda Senegal maçında giydiği formayı gelirini depremzedelere bağışlamak için açık artırmaya çıkardı.

Mansız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye-Senegal maçında giymiş olduğum şanlı formayı, gelirin tamamını depremzedeler @ahbap aracılığı ile bağışlamak üzere açık artırmaya sunuyorum. Taban fiyat 1 milyon lira, detaylar için DM atabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

2002 FIFA Dünya Kupası'nda, İlhan Mansız'ın Senegal'e uzatma dakikalarında attığı "altın gol" Türk futbol tarihinin en önemli anları arasında yer alıyor.

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