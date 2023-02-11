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Real Madrid'in golcüsü Benzema'dan depremzedelere destek

Real Madrid'in Fransız golcüsü Karim Benzema'nın imzalı forması da depremzedeler için satışa çıkıyor

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 22:54
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Merih Demiral'ın yardım kampanyasına Benzema da katıldı

Real Madrid'in golcüsü Benzema'dan depremzedelere destek
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İtalya'nın Atalanta takımında forma giyen milli oyuncumuz Merih Demiral, Kahramanmaraş merkezli depremler için yardım kampanyası düzenlemişti.

Kampanyaya kısa sürede dünyaca ünlü pek çok futbolcu katılmış, imzaları formaları açık artırmayla satılmıştı.

Yardım kampanyasına Real Madrid'in Fransız golcüsü Karim Benzema da katıldı.

Merih Demiral sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sırada Benzema var. Karim Benzema'nın maçta giyip imzaladığı formasını açık artırmayla satıyoruz! Satıştan elde edilecek gelir deprem bölgesinde kullanılmak üzere bağışlanacaktır. Teşekkürler Hakan Çalhanoğlu" 

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