Real Madrid'in golcüsü Benzema'dan depremzedelere destek

İtalya'nın Atalanta takımında forma giyen milli oyuncumuz Merih Demiral, Kahramanmaraş merkezli depremler için yardım kampanyası düzenlemişti.

Kampanyaya kısa sürede dünyaca ünlü pek çok futbolcu katılmış, imzaları formaları açık artırmayla satılmıştı.

Yardım kampanyasına Real Madrid'in Fransız golcüsü Karim Benzema da katıldı.

Merih Demiral sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sırada Benzema var. Karim Benzema'nın maçta giyip imzaladığı formasını açık artırmayla satıyoruz! Satıştan elde edilecek gelir deprem bölgesinde kullanılmak üzere bağışlanacaktır. Teşekkürler Hakan Çalhanoğlu"