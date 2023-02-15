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Deprem destek çalışmaları kan bağışıyla sürüyor

Artuklu Üniversitesinin deprem destek çalışmaları kan bağışıyla sürüyor.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 17:30
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Deprem destek çalışmaları kan bağışıyla sürüyor

Deprem destek çalışmaları kan bağışıyla sürüyor
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İHA’nın haberine göre; Mardin Artuklu Üniversitesi depremzedeler için desteğini devam ettiriyor. Üniversite içerisinde başlatılan kampanya çerçevesinde yöneticiler, öğretim üyeleri, idari çalışanlar ve öğrenciler Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ile 7,6 şiddetindeki depremlerde yaralananlar için destek çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Depremzedeler için oluşabilecek kan ihtiyacına katkı sunmak amacıyla Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi. Kızılay ile işbirliği içerisinde başlatılan kampanya çerçevesinde üniversite yöneticileri, öğretim üyeleri, idari çalışanlar ve öğrenciler Mardin Kızılay kan bağış noktalarına gelerek bağışta bulundu.
Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar'ın katılımı ile başlayan kan bağışı kampanyasına üniversiteden yoğun bir katılım gerçekleşti. Ulusal kan stoklarında bir sıkıntı olmamasına rağmen yaşanan deprem afeti sonrası oluşabilecek kan ihtiyacına Kızılay'ın hazırlıklı olabilmesi için kan bağışı kampanyası yapmaya karar verdiklerini belirten Rektör Özcoşar, etkileri bütün ülkede hissedilen depremin meydana getirdiği olumsuzlukların ve yaşanan sıkıntıların birlik ve dayanışma içerisinde aşılabileceğini ifade etti.

Özcoşar, “İhtiyaç duyulacak her toplumsal durumda imkan ve insan kaynaklarımızla desteğe hazırız” dedi.

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