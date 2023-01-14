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İlhan Palut'tan Beşiktaş maçı sonrası flaş açıklama

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Beraberliği bile sorgulayacağımız bir karşılaşmada maalesef mağlup olduk" dedi

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 19:51
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İlhan Palut: Maalesef mağlup olduk

İlhan Palut'tan Beşiktaş maçı sonrası flaş açıklama
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Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Beşiktaş'a 2-1 yenildikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Maçın en başında skoru bulduklarını anlatan Palut, "Ceza sahasında son paslar, rakibi eksik yakalamalar. Bir şekilde biz bunu sonuca dönüştüremezken, Beşiktaş'ın maç planı işledi. Birinci bölgeden üçüncü bölgeye uzun toplar ve ceza sahasında oluşabilecek karambollerle sonuca gitmeye çalışan bir Beşiktaş takımı vardı. Bundan da sonuç aldılar. Oyunun geneline baktığımız zaman, beraberliği bile sorgulayacağımız bir karşılaşmada maalesef mağlup olduk." diye konuştu.

Palut, bugün kaybettikleri 3 puanın yanı sıra, çok önemli kırılmalar yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Uğraşıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz, üretmeye çalışıyoruz ama olmuyor. Takımı yeniden cesaretlendireceğiz. Tabii ki biz de üzülüyoruz, sadece takım değil. Bir şekilde oynadığımız oyunu, gösterdiğimiz mücadeleyi puanlara yansıtmaya çalışacağız. Bazen dersler pahalı oluyor. Ayağımızdaki 2 toptan 2 gol yedik. Bir şekilde bunlardan gerekli dersi çıkarıp, kırılma yaşamadan yolumuza devam etmemiz lazım. Çünkü fikstür yoğun bir şekilde devam ediyor."

 

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