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Konya'da Beşiktaş mucizesi. Böyle maç görülmedi. Gedson 10 üzerinden 10

Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 18:18
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Gedson 10 üzerinden 10. Konya'da Beşiktaş mucizesi. Böyle maç görülmedi

Konya'da Beşiktaş mucizesi. Böyle maç görülmedi. Gedson 10 üzerinden 10
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GÜREL YURTTAŞ / YENİÇAĞ

Beşiktaş bu ligin en enteresan takımı. Sadece bu sezon için söylemiyorum bunu. Her sezon için bu böyle.

Bu takım lig tarihinde hakemden direkt gol yiyen tek takım; düşünsenize. (1986 Ankaragücü-Beşiktaş maçı. Gol: Hakem Ahmet Akçay)

Her maçta bekliyorsunuz acaba ne olacak diye. Konya'da da oldu bir enteresanlık. Daha maçın 1. dakikası dolmamıştı. Valentin Rosier'in çok yumuşak geri pasında ayaklarına olan hakimiyetiyle tanınan Mert Günok, topu ayağının altından kaçırdı ve gol oldu. Böyle gol yiyen kaç takım vardır ligde bilmiyorum. Kendi kalesine gol atan oldu da böylesi olmamıştı.

Maça 1-0 yenik başladı Beşiktaş. Daha ilk dakikaydı, geride koskoca bir maç vardı. Beşiktaş artık yüklenmeliydi, gol için mücadele etmeliydi. Etti de. Ama etkili ataklar olmadı. Çünkü kadroda ofansif oyunculardan çok defansif oyuncular vardı. Saiss bile orta sahadaydı. 

Beşiktaş pozisyon bulmakta zorlandı. Maç tam da Konyaspor'un istediği şekle büründü. Kalabalık defans, ani kontrataklar. 

Beşiktaş'ta bu sistemde en etkili oyuncu Gedson Fernandes'ti. Atakları o başlattı. Orta sahada top kesti. Ataklarda takımını yönlendirmeye çalıştı. Yetmedi ceza alanına girerek pozisyon aradı. Dikine top sürerek rakip defansın arasına ok gibi saplandı. Hele de 26. dakikada bir atak vardı. Mükemmel götürdü topu ceza alanının önüne kadar. Vuruşunu da yaptı. Kaleci son anda kurtardı. Cenk yarım adım önde olsaydı dönen topu filelere yollaması işten bile değildi. 

İkinci yarıda da gol için başladı Beşiktaş maça. Tamam, pek bir planı yoktu ama baskılı görünüyordu. Konyaspor'un da ani ataklarda etkili olduğunu unutmamak gerekiyor.

56'da Tayfur ve N'Koudou'nun oyuna girmesinden sonra Beşiktaş'ın daha etkili ataklar geliştirdiğini gördük. Özellikle kanatlardan. Saiss'in de stopere çekilmesi, sismetin değişmesi bunun nedeniydi. Etkili oluyordu ama arkasını çok boş bırakıyordu. Konyaspor'un bu ataklarında yakaladığı pozisyonları, direkten dönen bir şutunu hatırlatalım. Şunu da belirtmeliyim. Mert Günok inanılmaz hatalı bir gol yedi ama 6 kurtarışla bitirdi maçı. 

Yukarıda da belirttim. Sahanın adamı Gedson'du. 67. dakikada da öyle bir asist yaptı ki Cenk Tosun'a. Cenk Tosun da beraberlik golünü attı.

Son 10 dakika nefesleri kesti Konya'da. Konyaspor kazanabilirdi. Dediğim gibi Mert kurtardı kimisini. Kiminde de top dışarı gitti.

Şenol Güneş, 90'da Dele Alli'yi hatırladı. Ama bu kez de Cenk'i oyuna aldı. Ve 90+5'te Gedson ve N'Koudou'nun hazırladığı pozisyonda Tayfur'un pasıyla ceza alanında buluşan Josef de Souza mucize golü attı.

Beşiktaş enteresan bir golle mağlup başladı maça. Bitimine saniyeler kala da Josef'in golüyle kazandı. 

Konya'daki bu galibiyet çok önemli. Hem de santrforunun bir anda bırakıp da gittiği zamanda. 

Sezarın hakkı Sezara demişler.

Biz de Gedson'un hakkını Gedson'a verelim. Beşiktaş tarihinin enteresan maçlarına bir tanesinin daha eklendiğini not düşelim.

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